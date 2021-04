Jásot, že vašemu dítěti vyšly ve škole negativní testy, není namístě. Jsou pro něj totiž naprosto nevhodné

Je 7.40 pondělí ráno a tento školní rok jdou „poprvé“ do školy už potřetí i děti ze základní školy v centru Brna. Do tříd sice měly přicházet plynule v rozmezí asi dvaceti minut, ale to nezabránilo tomu, aby se před školou shromáždilo několik desítek rodičů, kteří děti doprovázejí. Naštěstí všichni mají respirátory, děti vzorně roušky, před vchodem do školy stojí dva učitelé, kteří každému stříknou na ruce dezinfekci.

Nejdřív děti odcházejí samy do tříd, kde budou testované. Po chvíli je následují rodiče, kteří mohou u testů asistovat. Moravské školy totiž dostaly složitější testy Singclean místo jednodušších LEPU testů. Singclean jsou také zřejmě méně spolehlivé.

A jak se vzápětí ukáže, chtít po devítiletých dětech, aby si hrály na malé chemiky, jak to prezentoval bývalý ministr zdravotnictví Jan Blatný, může jen člověk, který takto malé děti nikdy neviděl v akci.

Jedna ze třetích tříd se testuje v jídelně. Děti jsou