Birke: Ne, ne, ne, ne, ne, se Zemanem jsem nemluvil. Když budu ministr, obklopím se lidmi schopnějšími, než jsem já

Náchodský starosta a poslanec Jan Birke se už dnes dopoledne sešel s premiérem Andrejem Babišem (ANO) kvůli svému možnému angažmá ve vládě. „Neprobudil jsem se zpocený z obav, že nebudu ministr kultury. Dostal jsem nabídku, přijal jsem ji a ke všemu takto přistupuji. Když to nedopadne, já práci mám,“ říká Birke v rozhovoru pro Deník N. Věnoval by se především rozpočtu, dotacím pro kulturu a obklopil by se týmem schopných lidí.

Dnes jste potvrdil, že jste dostal nabídku na post ministra kultury. Můžete říct, proč byste ten post měl vykonávat právě vy?

Ano, nabídku jsem dostal v neděli od pana vicepremiéra a po zvážení všech aspektů jsem ji přijal. Není to jednoduchá mise. Ale pokud se ptáte na zkušenosti, myslím si, že jako starosta města znám všechny segmenty kultury ve svém městě od excelentního divadla Dr. Josefa Čížka, které je v secesním stylu a vystupují v něm ochotnické sbory, přes galerie, základní uměleckou školu a jednotlivé spolky. Plus k tomu máme velkou investici v rámci rekonstrukce zámeckého kopce. Když si to vynásobíte tisícinásobně, znám to od toho absolutního spodu, jak to funguje i jak to nefunguje.

Vycházím z toho, že po koronaviru je situace v kultuře naprosto devastující, protože se nehraje a všechno je zavřené. To cítím i jako starosta. Dokážu se