Notes: Jak se vyznat v předvolebních průzkumech, diplomacii a generickém maskulinu

Svět je složité místo. Úplně snadnějším ho udělat neumíme, ale kdyby byly otevřené hospody, měli bychom pro vás slušnou výbavu na to, abyste se v debatě u orosené jedenáctky neztratili. Pomůckou pro diskuse s kamarády a strýčkem na chalupě i tipy na to, co dělat přes víkend, vás provede Eva Mošpanová.

Praktickou ukázku toho, že ve dvou (a více) se to lépe táhne, ukazují nové předvolební průzkumy. Do čela voličského zájmu opět staví koalici Pirátů a Starostů, která by dokázala porazit hnutí ANO, a špatně si nevede ani koalice Spolu. Jak ale upozorňuje Honza Tvrdoň, ani jedna ze stran spojených pokrevním předvolebním přátelstvím by si sama nevedla tak dobře. Bez existence koalic by v průzkumech ostatní strany nadále válcovalo hnutí ANO a ODS by předběhla i SPD. Lidovci a TOP 09 by se do Sněmovny nedostali vůbec. Napínavá je nadále situace ČSSD, která by se dle některých průzkumů do Sněmovny dostat měla, dle jiných ne, což je zhruba stejně přehledný stav jako poslední dva týdny v sociální demokracii.

S volbami za půl roku zároveň vstupujeme do období, kdy budete grafy předvolebních průzkumů vidět častěji než letos babičku (hranice, kterou nebylo nikdy snadnější překonat). Schopnost orientovat se v nich a dokázat zodpovědět, proč se některé liší a nakolik jsou důvěryhodné, se proto může velmi hodit. Prakticky a jednoduše to ve svém textu vysvětluje Honza Wirnitzer, který vás vybaví odpověďmi na dotazy, zda jsou průzkumy mimo a jak je možné, že se „vášho strejčka“ ještě nikdo v průzkumu na nic neptal.

Kromě předvolebních průzkumů je v těchto dnech užitečné vyznat se i v diplomatickém sporu mezi Českem a Ruskem. Další střípek přináší ve svém textu Michael Švec a Lukáš Prchal. Dozvíte se z něj, že nová odveta jako „ze strašného snu“, kterou Ruskou ohlásilo, je tak nějak už týden stará. Počkejte, až se ruská strana dozví, že se jí pražský magistrát chystá odpovědět cyklostojanem.

Česká diplomacie je bouřlivá, ale co by bylo Slovensko za bratrskou zemi, kdyby se nesnažilo konkurovat svým vlastním diplomatickým děním? Bývalý premiér, dnešní ministr financí a stabilní zdroj novinových titulků Igor Matovič v posledních týdnech navštěvoval Rusko a Maďarsko, kde se snažil vzkřísit Sputnik V pro Slovensko a pohřbít naděje, že by mohl postupovat po domluvě se svými partnery. Bývalí slovenští diplomaté proto podepsali prohlášení, dle kterého takové chování ponižuje slovenskou diplomacii. Jedna z jejích signatářek Magda Vášáryová v rozhovoru vysvětluje, proč byla diplomacie ponížená a čeho by si podle ní měli při svém rozhodování všímat voliči.

Rubrika „inspirativní rozhovor se Slovákem“ má dnes ještě jednoho zástupce. Kirill Ščeblykin a Filip Zajíček mluvili s Martinem M. Šimečkou, kterému v Edici N vychází překlad jeho knihy Tělesná výchova. Je o pohybu, těle, soutěživosti, selhání a víc než jakýkoliv popis vám ji přiblíží jedna z mnoha skvělých citací, které šlo vybrat: „Dá se říct, že už jsem dneska tak starý, že si mohu o svých selháních dovolit mluvit a psát bez jakéhokoliv studu. Což třeba pro mladé lidi může být nepříjemné, protože když za sebou nemáte ještě žádný životní příběh, vnímáte často každou prohru jako existenciální. Zážitek, který vás zničí. Což je samozřejmě hluboký omyl.“

Na to, abyste udělali zajímavý rozhovor, ovšem nemusíte doma trénovat výslovnost „Ľ“. Důkazem je rozhovor Lenky Vrtiškové Nejezchlebové se dvěma brněnskými biology, kteří přišli na to, jak zabránit opětovným propuknutím chronické lymfatické leukemie. A léčbě rakoviny se věnovala také Iva Bezděková, která ve Studiu N mluvila o plánu Andreje Babiše na vybudování onkologického centra za sedm miliard korun.

Michal Tomeš zase zkoumal dění u prodejce elektroniky, řetězce Okay, který mazal záznamy o docházce zaměstnanců, aby na ně následně mohl čerpat finanční pomoc od státu. „Na výplatní pásce pak byly takto odpracované hodiny označeny jako překážka na straně zaměstnavatele,“ popisuje zaměstnanec, se kterým Michal mluvil. „V podstatě jsme si tak naše mzdy zaplatili sami z daní, které platíme,“ dodává s povzdychem.

Toto vše a spoustu dalšího čtení pro vás připravili redaktoři Deníku N. Představili jste si pod tím tým autorů, nebo autorů i autorek? Jazykovědec Martin Konvička ve své analýze ukazuje, že generické maskulinum, které má obsáhnout všechny, často v našich hlavách všechny zase tak moc neobsahuje. A také to, že to není jenom teoretický problém, ale má praktický dopad na naše životy.

Závěrem ještě několik tipů na víkend:

Pokud nevíte, na co se přes víkend dívat, doporučuji film Misbehaviour na HBO (do češtiny přeložený jako Problémissky). V hlavní roli s Keirou Knightleyovou vypráví události kolem soutěže Miss World v roce 1970, která se stala trnem v oku tehdejšímu probouzejícímu se britskému feministickému hnutí. Nejde však o jednostranný pohled – režisérka Philippa Lowthorpeová ukazuje, jak ženy, kterým soutěž krásy z dobrých důvodů vadí, tak ty, pro které soutěž krásy má, také z dobrých důvodů, svůj význam.

Pokud nevíte, co poslouchat, doporučuji díl Making the Cut pořadu This American Life. Vypráví příběh komise, která kdysi vybírala lidi, kterým se dostane život zachraňující léčby na prvním přístroji na dialýzu. Až dokud komise nenarazila na případ, který tak snadno rozhodnout nešlo. Je to mimořádně silný příběh, na jaký nenatrefíte jen tak. A zbytek epizody s dalšími příběhy stojí také za to

Pokud nevíte, co vařit, doporučuji zapékané kuře s burákovým máslem od N. Hussainové. Je to pikantní, šťavnaté a ze všeho nejvíc překvapivé. Zelenou kari pastu seženete v některých lépe vybavených vietnamských večerkách.

Do víkendu a dalšího týdne nám všem přeju zejména hodně pozitivních dnů a negativních testů.