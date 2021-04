Macron zruší prestižní školu, kterou sám vystudoval. „Je to kampaň, není to moudré,“ soudí absolvent Fischer

Tu školu Francouzi nenávidí a nejradši by ji zrušili. Ještě předtím by tam ale rádi nechali dostudovat své děti. Francouzský prezident Emmanuel Macron má v úmyslu prestižní školu ENA zavřít, ačkoli vstup do politiky umožnila i jemu. Senátor Pavel Fischer, jeden z mála českých absolventů, s jeho krokem nesouhlasí.