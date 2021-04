Vedle velkých očkovacích center se pro podávání vakcín proti koronaviru využívá také sít praktických lékařů. Zatím nefunguje distribuce až do jejich ordinací, jak jsou zvyklí, a tak jsou nuceni improvizovat. Ukážeme vám, jak očkuje praktická lékařka v malé obci vzdálené od velkých měst.

Vakcíny vozí v lednici na řízky, s injekcí chodí za pacienty až do postele. Jak vypadá očkování na vesnici

Druhý dubnový týden přinesl do Krouny v Pardubickém kraji aprílové počasí. Bezmála letní teploty slunečných dnů vystřídaly občasné dešťově přeháňky či sněhové vánice. V jednu takovou sněžnou středu vyráží místní praktická lékařka z garáže rodinného domu zajišťovat vakcíny proti koronaviru.

Nasedne do své škodovky a zamíří do Chrudimi, vzdálené zhruba půl hodiny jízdy. Podařilo se jí z poslední tisícidávkové dodávky doručené do Pardubického kraje sehnat pro svou ordinaci pět ampulek očkovací látky AstraZeneca. A může tak naočkovat zhruba padesátku místních.

MUDr. Milena Mejzlíková pracuje v Krouně více než třicet let. Obec má necelých tisíc obyvatel, s přilehlými částmi se blíží počtu zhruba 1400 lidí. Velká většina z nich dochází právě k doktorce Mejzlíkové.

„Tak toto je ta zázračná krabička,“ ukazuje