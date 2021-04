Všechny školy budou dostávat sady od Singcleanu, ač si na ně některé teď stěžují. Otázky a odpovědi k testování dětí

Jakými testy se ve školách testuje?

Základní a mateřské školy mají k dispozici dva druhy antigenních testů z Číny, které nakoupil stát. Sady od výrobce Lepu Medical (stejné se používají v rakouských školách) má zatím k dispozici většina škol v Čechách, testy od výrobce Singclean se používají především na Moravě. Způsob odběru vzorku je u obou podobný. Školák si přiloženou vatovou tyčinkou setře sliznici v obou nosních dírkách. U testů od firmy Lepu pak tyčinku vloží do testovací karty, u sady od firmy Singclean se používá zkumavka.

Do škol a přípravných tříd mateřských škol jde zatím 450 tisíc dětí, v rámci rotací každý týden dorazí do škol zhruba polovina tohoto počtu. Antigenními testy, které školy dostávají zdarma, se děti testují každé pondělí a čtvrtek. V případě použití PCR testů, které si ale musí školy v případě zájmu hradit samy, stačí jednou týdně.

Jaké jsou rozdíly mezi testy od Lepu Medical a Singclean?

Použití testů od Lepu Medical je jednodušší. Po vložení tyčinky s odběrem do testovací karty může dítěti bez jakéhokoli kontaktu s materiálem pomoci dospělá osoba, která na určené místo pouze nakape šest kapek z tzv. pufru, tedy roztoku, se kterým odběr reaguje. Dítě následně jen otočí tyčinkou v kartě, tu zavře, zalepí a čeká na výsledek.

Postup u testovací sady Singclean je mnohem složitější. Dítě musí nejprve vybalit zkumavku, odklopit její uzávěr, zkumavku postavit do speciálního stojánku, nalít do ní pufr z jiné mininádobky, následně si tyčinkou udělat odběr, tyčinku vložit do zkumavky ve stojánku, zamíchat, vyjmout tyčinku, zkumavku zavřít a nakapat z ní tři kapky na mezitím připravenou odečítací destičku. Musí se přitom trefit přesně do kulatého okénka v této destičce.

Prvním problémem jsou už stojánky. V sadě testů je jeden stojánek na každých deset (např. Olomoucký kraj dokonce dostal jen poloviční množství stojánků). Jenže deset dětí se nemůže testovat dohromady na jednom místě. Školy proto nedostatek stojánků na zkumavky řeší improvizací. Používají kostky lega, hranatá strouhátka, vyřezané stojánky (např. školníkem), stojánky vyrobené na 3D tiskárně apod.

Když je vyřešen problém individuálních stojánků, musí si dítě poradit s přelitím pufru z miniaturní nádobky do malé zkumavky, tu první navíc musí otevřít odlomením špičky. Učitelka ale podle správného postupu pomoci nemůže, nesmí se sady dotýkat. Těžké může pro dítě být i nanesení tří kapek do okénka na testovací destičce. Jen následné patnáctiminutové čekání je u obou testů stejné.

Jaké testy přijdou do škol příště?

Už od příštího týdne by měly podle informací, které Deníku N sdělil šéf Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr, chodit do všech českých škol pouze dodávky testů od společnosti Singclean. (To neznamená, že od příštího týdne se všude budou používat – kde je v zásobě Lepu, což je většina škol v Čechách, tam se napřed spotřebuje.) Tendr Státních hmotných rezerv na dodání prvních pěti milionů testů do škol totiž vyhrála společnost Masanta s testy od Singcleanu. K těm přibylo do zásob hmotných rezerv 2,6 milionu testů od společnosti Lepu Medical, které byly vysoutěženy už dříve ministerstvem vnitra, školy už ale veškeré tyto testy dostaly. Ve skladech jsou proto nyní pouze testy od Singcleanu. Je zároveň otázkou, jaké testy stát objedná příště, zájem podle Švagra zatím projevilo 32 firem s antigenními testy. Ty se už předregistrovaly do nového tendru, který Švagrův úřad vypsal včera na 5,6 milionu antigenních testů. Tendr by měl být vyhodnocen někdy po 23. dubnu. Svůj zájem potvrdila Deníku N i společnost Masanta. Novinkou tohoto tendru je, že už nemusí jít jen o testy z přední části nosu, ale i ze slin nebo ústní dutiny.

Právě na Švagra se včera obrátil hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek (STAN) kvůli žádosti o dodání „uživatelsky přívětivějších testů“ alespoň pro menší děti. Švagr mu ale údajně pouze nabídl, že dodavatele testů od Singcleanu požádá o dodání chybějící poloviny stojánků, což Suchánek podle svého vyjádření pro Deník N odmítl. „Raději budeme dál používat jako stojánky třeba kostky lega, aspoň děti mají pocit, že je to trochu hra,“ řekl redakci olomoucký hejtman.

Jak spolehlivé jsou čínské testy, kterými školy testují?

Antigenní testy jsou obecně vzato méně spolehlivé než PCR testy. Častěji dávají falešně negativní výsledky, tj. neodhalí přítomnost viru. Vyčíslit míru této nespolehlivosti není snadné, protože nezávisí jen na charakteristikách samotného testu, ale také na způsobu odběru, na zpracování vzorku a přečtení výsledků. Výrobci často udávají velmi dobré parametry, jichž se ovšem v praxi nedaří dosáhnout. Test Lepu Medical, použitý ve školách, má podle svého výrobce senzitivitu (tedy pravděpodobnost, že nepřehlédne přítomnost viru) 92 % (údaj z databáze zdravotnických prostředků, kterou vede SÚKL). Pro test Singclean se nám nepodařilo žádný záznam v téže databázi dohledat, webová stránka dovozce pro něj udává senzitivitu 98,56 % (stejné číslo udává i německý ekvivalent SÚKLu BfArM). Z nezávislých klinických testů však vycházejí tyto hodnoty prakticky vždy nižší, a to bez ohledu na konkrétní typ testu. Například nedávná studie ve FN Motol prokázala senzitivitu (u antigenního testu firmy Abbott) jen 76 %, a i to jen ve skupině těch, kdo byli silně PCR pozitivní, jinými slovy „hodně nakažliví“. Číslo kolem 75 % tak lze realisticky považovat za horní hranici spolehlivosti antigenního testování ve školách i kdekoli jinde. Ze sta osob, které by byly PCR pozitivní, jich antigenní testy neodhalí přinejmenším dvacet pět. Jiná otázka je, jak velké zdravotní riziko to představuje – tedy jak silně může těch pětadvacet neodhalených virus šířit dál. Na tuto otázku uspokojivá odpověď podložená daty zatím neexistuje.

Může být problém, že si dítě test nezasune do dostatečné hloubky v nosní dutině?

Podle Mariána Hajdúcha z Ústavu molekulární a translační medicíny by to výsledek testu ovlivnit mohlo. „Když se bude dělat výtěr jen z přední části nosu, kde vlastně ani není sliznice respiračního epitelu, není šance, že test virus odhalí, moc velká. To pak zřejmě ještě sníží procento pozitivních,“ vysvětluje Hajdúch.

Ověřily české úřady údaje od výrobců antigenních testů?

Český stát, který nakoupil celkem tři miliony testů od Lepu Medical a pět milionů testů od firmy Singclean, sám žádný přezkum účinnosti testů nedělal. Nezadal žádnou studii, která by ověřovala, zda jsou vysoká procenta senzitivity uváděná výrobci pravdivá. Vlastní průzkum spolehlivosti testů před časem dobrovolně udělali pracovníci Ústavu organické chemie a biochemie. „Není to oficiální klinická studie. Zaměřuje se jen na citlivost testu in vitro (ve zkumavce), nikoliv na to, jak jsou tyto testy spolehlivé v klinickém použití,“ vysvětlil Deníku N vedoucí výzkumné skupiny Jan Konvalinka. Ústav považuje výsledky výzkumu za citlivou záležitost a nechce výsledky testů jednotlivých výrobců komentovat.

Ze zveřejněných výsledků ale vyplývá, že testy Singclean měly v takzvaném přístrojovém limitu detekce čtyřikrát horší výsledek než Lepu Medical, naopak ale byly skoro třikrát lepší než Lepu při vizuálním vyhodnocování, což je v tomto případě rozhodující – ve školách se detekční proužky zkoumají (nekvalifikovaným) pohledem, ne přístrojově. Obě značky patří co do vizuálního vyhodnocení mezi horší polovinu ze sedmnácti prověřovaných sad. Opoziční politici opakovaně kritizovali vládu za to, že nakoupila testy s nízkou spolehlivostí ohledně možnosti odhalit nákazu.

Jsou testy zdravotně bezpečné? Zkontroloval někdo jejich bezpečnost?

Někteří rodiče řeší, zda jsou antigenní testy používané ve školách zdravotně nezávadné. Deník N zjistil, že tyto testy neprošly v Česku žádnou zvláštní kontrolou. „Státní ústav pro kontrolu léčiv neposuzuje zdravotní nezávadnost a bezpečnost těchto testů ani jiných zdravotnických prostředků. Za tuto činnost je odpovědný výrobce,“ uvedla mluvčí úřadu Klára Brunclíková. Kdyby testy dodávaly čeští výrobci, museli by doložit rozsáhlou certifikaci bezpečnosti výrobků. Podrobnosti najdete v našem článku speciálně věnovaném tomuto tématu.

Mohou školy testovat jinými metodami?

Ano, mohou. Stát jim ale takové testy neproplácí. Například městská část Praha 9 začne už tento týden testovat PCR metodou ze slin přípravné třídy mateřských škol, v dalším týdnu se mají zapojit i děti ze škol. „Plánujeme, že by se děti testovaly doma, ve škole by se jen odevzdal vzorek. Do školy by děti šly vždy až po vyhodnocení PCR testu, nehrozil by tak žádný rizikový kontakt,“ říká starosta Tomáš Portlík. Žáci, kteří se do tříd vrátí příští týden, se dostaví pro materiál na testování v neděli před školu. „Děti si udělají testy doma, zkumavku odevzdají ještě v neděli a do tříd půjdou až ve chvíli, kdy budou znát výsledky testu.“

Testy PCR ve školách stát nehradí, takže si je město bude muset platit ze svého. Vyjde to na čtyři až pět milionů korun měsíčně. Radní věří, že se podaří prosadit, aby stát proplácel za PCR testy částku 350 korun za test, kterou platí všem školám za vyšetření antigenních testů v laboratořích. Město by pak doplácelo pouze rozdíl této částky, tedy zhruba 50 korun na test.

Odborná poradní skupina MeSES tuto myšlenku podporuje. „Určitě s tímto záměrem souhlasíme. PCR testování je obecně spolehlivější než antigenní testy. Školy, které jdou touto cestou, by logicky měly mít na tuto úhradu nárok,“ říká člen odborné skupiny René Levínský.

Metodu PCR testování ve školách chce nyní vyzkoušet i další pražská čtvrť. „Městská část Praha 7 spouští v ZŠ Fr. Plamínkové pilotní testování metodou PCR poolingu. Systém průkazných a spolehlivých PCR testů nabízí možnost návratu všech dětí do škol při testování bezpečnou a šetrnou formou, cenově srovnatelnou se současnými antigenními testy,“ píšou zástupci města.

Vedení některých soukromých školek zvažuje, že by metodu PCR testování také nabídlo s tím, že by na náklady testů přispívali 100 korun týdně rodiče.

Co to je PCR pooling?

PCR pooling je metoda, kdy laboratoř hodnotí víc vzorků najednou v tzv. poolu. Podle Mariána Hajdúcha (Hajdúch je ale také společníkem ve firmě IntellMed, která se PCR testováním komerčně zabývá) by se ve školách tento pooling mohl dělat dvěma způsoby. První by zřejmě byl o něco dražší, dělaly by se totiž individuální odběry, laboratoř by je ale testovala v rámci poolu dohromady. Kdyby byl výsledek společného testu pozitivní, laboratoř by dokázala zpětně vyhodnotit, který individuální vzorek byl pozitivní. Děti by se tedy nemusely znovu testovat.

Druhý způsob je pro školy zřejmě jednodušší a byl by také levnější. Vzorky by se sice samozřejmě odebraly rovněž zvlášť, smíchaly by se ale rovnou na odběrovém místě (ve škole). Laboratoř by rovněž vyhodnotila celý pool, v případě jeho pozitivity by nicméně celá skupina dětí musela jít na individuální testy.

Kdy budou mít jiné testy k dispozici také ostatní školy a školky?

Na dotaz redakce, zda stát požadavek proplácet část PCR testů ve školách podpoří, ministerstvo zdravotnictví ani po opakovaných urgencích neodpovědělo. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) v pátečním Interview ČT řekl, že tato metoda je logisticky náročnější. „My bychom chtěli testovat PCR metodou v budoucnu, protože ono to není tak jednoduché, musíte mít dostatek laboratoří, musíte svážet materiály. Budeme objednávat testy na PCR, do té doby se bez antigenních testů neobejdeme. Je potřeba vyřešit, jak se to bude svážet a vyšetřovat. Určitě je to potřeba nejdříve připravit,“ vysvětlil ministr.

Dnes to ministr podle olomouckého hejtmana řekl i na jednání s Asociací krajů. „Na rozdíl od ministra Jana Blaného, který žádosti o PCR testy negoval, Petr Arenberger toto téma sám otevřel. Kdyby se to podařilo nějak zlevnit a vyřešit kapacitně, mohla by podle něj tato možnost testů do škol připadat v úvahu,“ popsal redakci videosetkání s ministrem zdravotnictví Suchánek.

Má PCR testování nějaké nevýhody?

PCR testy mohou ukázat takzvanou falešnou pozitivitu, při které pozitivně testovaný ve skutečnosti není ani nemocný, ani infekční. V těle nakaženého člověka totiž může virus zůstat déle, aniž dotyčnému nebo jeho okolí způsobí jakékoliv problémy. „Vyšetřený mohl infekcí projít v předchozím období a testem PCR byly nalezeny zbytky ‚mrtvých‘, neinfekčních virů nebo zbytky virové RNA, které v organismu přetrvávají běžně několik týdnů i měsíců po prodělání infekce. V tomto případě vyšetřená osoba není infekční, protože nenese žádné infekční viry, a tento stav nepředstavuje žádné riziko onemocnění pro ni samotnou ani pro její okolí,“ upozorňuje viroložka Hana Zelená.

Kdo testy na koronavirus postupovat nemusí?

Dítě, které mělo pozitivní testy na covid před méně než 90 dny, nemusí pravidelné antigenní testy ve škole podstupovat. MŠMT uvádí příklad: „Žák byl 20. ledna pozitivně testován na covid-19 PCR testem. Ochranná lhůta 90 dnů vyprší 20. dubna. V den nástupu do školy žák předloží potvrzení s datem testu škole. Povinnost testování se na něj nevztahuje až do úterý 20. dubna.“

Může se dítě nechat otestovat v laboratoři a pak přinést výsledek?

Ano, pak už se nemusí testovat ve škole.

Jaké sankce postihnou školy, které děti odmítnou testovat, popř. zvolí takové formy testování, které ministerstvo nepovoluje?

Pokud ředitel či ředitelka povolí vstup do školy netestovaným dětem (tedy dětem, které nemají potvrzení o negativním výsledku testu ze zdravotnického zařízení, nepodrobily se testu ve škole nebo neprodělaly covid), situací by se mohla zabývat příslušná hygienická stanice. Ředitelům hrozí finanční postih.

Je otázkou, zda by stejná situace nastala i v případě, kdy by ředitelé akceptovali čestná prohlášení rodičů zároveň s testem, který by rodiče dítěti udělali před odchodem do školy doma. Podle ministerstva školství to nestačí. „Test, který provedou rodiče dětem doma, nelze použít jako náhradu za testování ve škole,“ napsala Deníku N mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Podle Ondřeje Dostála, právníka specializujícího se na zdravotnictví, je ale tato varianta možná a škole by pokuta za nedodržení nařízení ministerstva hrozit neměla.

„Jsem přesvědčen, že popsaným postupem se bezpečně dosáhne účelu ministerského opatření s tím, že zárukou je čestné prohlášení rodiče, jehož zneužití by mohlo být postiženo. Myslím, že toto řešení by bylo možné bez velké nadsázky považovat za souladné s opatřením, a proto by pokutování nebylo asi ani z věcného, ani z formálního hlediska namístě,“ zdůvodnil svůj názor Dostál.

S přispěním Petra Koubského.