Otce si pamatuji jako datla na psacím stroji, říká jazzman George Grosman o svém oscarovém tatínkovi

Obchod na korze byl první československý film, který získal Oskara (v roce 1966). Vznikl podle novely Ladislava Grosmana (1921–1981) a podle jeho scénáře, a byl to vůbec první scénář, který Grosman napsal. Grosman pocházel ze slovenského Humenného, ze židovské rodiny, prožil válečné pronásledování a pak se usadil v Praze. Po roce 1968 odchází do Izraele, kde se snaží pokračovat v dosavadní úspěšné spisovatelské a scenáristické dráze.

Známe dnes v České republice spisovatele Ladislava Grosmana? A pokud ho známe málo, měli bychom ho znát víc?

Jan Šulc: Já osobně považuji Grosmana za jednoho z nejvýznamnějších poválečných českých prozaiků. Když ale řeknu lidem, že vyšel další svazek Grosmanových spisů, prakticky nikdo ho nezná. Ptají se mne: On ten teatrolog psal prózu? Nebo: Ten, co vystupoval se Šimkem? To si nevymýšlím. Ladislav Grosman znám není, není možno si nalhávat opak. Ale – ruku na srdce – jsou dnes nějak více známi třeba neopominutelní prozaici Jiří Valja, Ludvík Aškenazy, Jaroslav Putík, Alexandr Kliment či Jan Procházka? Jsou téměř zapomenuti. Zcela neprávem! A u Grosmana tomu není jinak.

Jaroslava Jiskrová: Souhlasím. Grosman patří v české literatuře mezi největší autory. Zasloužil si to svým dílem – i kdyby jen Obchodem na korze.

Obchod na korze byl první scénář, který Grosman napsal pro film – a ten film hned získal Oscara… Jak se něco takového může stát?

George Grosman: To by bylo povídání na dlouhé lokte, ale ve zkratce asi takto: tátův