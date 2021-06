Vzepřeme se diktátu času, nebo ještě zrychlíme?

Naši předci zřejmě žili poklidnějším a pomalejším rytmem, než je ten náš. Dlouho také jednotlivé části dne neoznačovali přesnými časovými údaji, ale například „po setmění“ nebo „až udělám vše potřebné na poli“. Šlo o označení jen přibližná, vždyť i přechod mezi nocí a dnem je plynulý a nenastává naráz. Jak se ale lidský život přetransformoval do dnešní podoby, kdy je většina dějů určována přesnými časovými údaji a spěchem, abychom toho do určitého termínu co nejvíce stihli, a co nám tato změna přinesla?