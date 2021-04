Přiznala Čína slabinu svých vakcín? Kvůli nízké účinnosti zvažuje mixovat různé dávky

Cesta k „optimalizaci“ očkování může podle šéfa čínského CDC Kao Fua vést skrze kombinaci různých vakcín. V situaci, kdy Čína své vakcíny vyváží do desítek světových zemí, vzbudila jeho slova náležitou pozornost. A Kao jejich dopad obratem mírnil.

Čínské vedení svoji očkovací strategii nedrží při zemi. Účinná vakcinační kampaň proti covidu-19 je nejen klíčem k veřejnému zdraví, ale z hlediska vládní strany také politickou direktivou. Úspěch rovná se další vyhraná „bitva“ s virem. Další pojistka, která světu pomůže zapomenout, nebo alespoň mávnout rukou nad vinou, kterou čínské stranické kádry nesou na celosvětové pandemii.

Cílem tak je proočkovat už do konce tohoto června skoro polovinu obyvatel: 40 procent. Což v případě čínské populace znamená, že mluvíme o zhruba 560 milionech lidí. Pro srovnání: to je padesátkrát víc než v případě jedenáctimilionové České republiky, která do tohoto pátku zvládla proočkovat ani ne desetinu svých obyvatel.

Ambice: 980 milionů očkovaných

Čínský očkovací plán si stanovil mnohem ambicióznější cíle. Nejprve už zmíněných 40 procent do konce června a pak pokračovat až na 980 milionů čili 70 procent všech obyvatel Číny.

A na první pohled se může zdát, že těm ambicím nestojí nic v cestě. Překážky jako by padaly jedna za druhou.

