„Nebojte se, jsem sovětský občan a právě jsem se vrátil z vesmíru.“ Šedesát roků od Gagarinova letu

Mohutný, důrazný, nezaměnitelný hlas rozhlasového hlasatele Jurije Levitana. Mráz po zádech z něj jde ještě teď. Co asi vyvolal ve svých posluchačích před šedesáti lety? Stejnými slovy začínal Levitan všechna nejdůležitější hlášení o průběhu druhé světové války. Včetně toho posledního. Stalina se prý kdysi zeptali, kdy že už bude válce konec. „Až to oznámí Levitan v rádiu,“ odpověděl maršál, jsa náhodou v dobrém rozmaru. A tak se devátého května 1945 skutečně stalo.

Jenže v roce 1961 to vypadalo, že je kdykoli na spadnutí další válka. Válka s velkým V, možná úplně poslední. Levitan ale naštěstí brzy pokračoval: „Je deset hodin, dvě minuty moskevského času. Vysíláme sdělení TASS o prvním letu člověka do kosmického prostoru. Dvanáctého dubna 1961 byla v Sovětském svazu vypuštěna na oběžnou dráhu Země historicky první kosmická loď – umělá družice Vostok – s člověkem na palubě. Pilotem-kosmonautem kosmické lodi Vostok je občan Svazu sovětských socialistických republik, letec major Jurij Alexejevič Gagarin. Start vícestupňové kosmické rakety proběhl úspěšně. Po dosažení první kosmické rychlosti a oddělení od posledního stupně nosné rakety zahájila kosmická loď volný let po oběžné dráze kolem Země.“

Namísto hrůzy tedy radost. Jeden z mála, kdo si ji nemohl vychutnat, byl sám nadporučík Gagarin. Levitana nemohl slyšet, nemohl ani vědět o svém povýšení na majora. Jeho hlavní starostí bylo bezpečné přistání.

Dělení kořisti

Začátkem roku 1945 žili skoro všichni lidé, kteří na světě věděli něco podstatného o raketách, na vojenské základně