Válka růží v detailu: Petříček prohrál boj uvnitř ČSSD, Hamáček volil jen ze špatných možností

O víkendovém sjezdu ČSSD zkusil Tomáš Petříček oslovit voliče s vizí povolebního rozchodu s ANO. Jenže coby Hamáčkův vyzyvatel získal jen 95 delegátských hlasů a obhajující předseda 140. Krátce nato Hamáček Petříčkovi oznámil, že s ním dál ve vládě nepočítá.

„Je to rozhodnutí nově zvoleného vedení a mě osobně. Do sjezdu jsem akceptoval to, že je třeba dát prostor k diskusi. Sjezd rozhodl a to, co navrhoval Tomáš Petříček, podporu nezískalo. Pokud má sociální demokracie uspět na podzim, musí být srozumitelná, nemůže mluvit více hlasy. Věřím, že to pan ministr pochopil,“ řekl Hamáček na tiskové konferenci.

Pro něj osobně byl sjezd úspěšný. Obhájil funkci, dostal k ruce jako statutárního místopředsedu Romana Onderku, kterého chtěl, má i loajální zbytek předsednictva.

Podle Hamáčka by se na místo končícího šéfa diplomacie měl z kultury přesunout Lubomír Zaorálek, jehož dosavadní resort by pak připadl poslanci a náchodskému starostovi Janu Birkemu, který na sjezdu Hamáčka podpořil při volbě na předsedu. Podle zdrojů Deníku N právě tato podpora sehrála v Hamáčkově vítězství výraznou roli.

Pozoruhodné je to, že zatímco samotný Birke už oznámil, že nabídku převzít ministerstvo kultury dostal a přijímá ji, nezdá se, že by Jan Hamáček měl rošádu předjednanou se Zaorálkem. Ten podle informací Deníku N totiž nechce z kultury odejít narychlo. Hamáček oznámil, že mu dá čas na rozmyšlenou a jeho rozhodnutí očekává spíše v řádu dnů.

Jde o „zamini“, nebo o kulturu?

Jedním z důvodů rošády přitom není z hlediska orientace Česka ostře sledovaný post ministra zahraničí, ale