PolitikoN: ČSSD odmítla želé i změnu. Je Hamáčkova výhra vítězstvím pro sociální demokraty?

Sociální demokraté odmítli změnu. Buď ji nechtějí, nebo se jí obávají. Tak jako tak v sobě na sjezdu nenašli odvahu zvrátit sílící hrozbu, že naší nejstarší straně se po říjnových volbách zavřou dveře Sněmovny. A tak na svém 42. sjezdu zvolili delegáti staronového šéfa. Jan Hamáček získal už v prvním kole 140 hlasů, tedy pouhých 52 procent.

Jak konkrétně chce docílit toho, že se strana do dolní komory skutečně dostane, ale nevíme. V projevu to kromě opakovaných prohlášení typu „My jsme levice“ nezmínil. Že by ve směřování strany, které podle průzkumů vede dolů, nastal obrat, čekat nemůžeme. A už před časem avizovaná kampaň „Víme, co po covidu“ u strany, která epidemii z vládních křesel řídí, asi také žádná pecka nebude.

Ačkoliv při kandidátském projevu byla na Hamáčkovi po delší době vidět alespoň snaha (ostatně, chtěl získat hlasy delegátů a kvůli online formě sjezdu bylo kuloární politikaření dosti omezené), uvěřitelná byla jeho slova méně. Chyběla zmínka o