Musíme být první, prohlásil Fiala a ODS, TOP 09 a KDU-ČSL podepsaly koaliční dohodu. Chtějí Česko ukotvit na Západě

Předsedové stran koalice Spolu dnes v Praze podepsali koaliční smlouvu. Jdou do voleb s cílem je vyhrát. Česko se musí podle Spolu zaměřit na boj se státním dluhem, zlepšit vzdělávací systém a ukotvit zemi více na demokratickém Západě. Spolupráci s hnutím ANO odmítá.

Koalice podepsala koaliční dohodu po 167 dnech po podpisu memoranda o spolupráci. Předseda ODS Petr Fiala, koaliční kandidát na premiéra, prohlásil, že Česká republika opět stojí na rozcestí a musí najít odvahu správně se rozhodnout. Varoval zejména před ekonomickou krizí, která v pandemii covidu-19 zasáhla celá odvětví.

Podle Fialy musí příští vláda začít zemi posouvat do 21. století, a to skrze zmenšování byrokracie, podporu vědy a výzkumu či hledání nových příležitostí.

„Česká republika je bohužel znovu v zápase o to, zda hodnotově, kulturně a politicky patříme na Západ, nebo se posuneme na Východ. To, co se děje, lze bez nadsázky nazvat hybridní válkou. A já se obávám, že už jsme v první linii,“ prohlásil Fiala.

Podle Fialy se koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL bude soustředit na zastavení „šíleného státního dluhu“. A to tak, že rozpočtovou odpovědnost bude chtít zakotvit v ústavě, zavést bude chtít také daňovou brzdu a plánuje navýšit daňové slevy na děti. Kromě toho Fiala slíbil, že koalice dotáhne „skutečnou důchodovou reformu“.

„Spravit veřejné finance bude