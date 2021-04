Drtivé vedení Pirátů a Starostů se nepotvrdilo. ČSSD je podle průzkumu na dně, jen těsně nad Šlachtou

Březnová data agentury Kantar CZ ukazují, že by volby vyhráli Piráti se Starosty. Jejich obří náskok na druhé ANO z minulého měření se ale zcela nepotvrdil, rozdíl mezi oběma subjekty se snížil. Lehce by posílila i koalice Spolu nebo SPD. Sociální demokraté i nadále hledají své dno.

Volby by v březnu vyhráli Piráti se Starosty. Podle volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi by získali 30 procent hlasů. Opoziční koalice tak zůstává v čele volebních preferencí i nadále. Oproti minulému měření si Piráti se Starosty u Kantaru pohoršili o čtyři procentní body.

Hnutí ANO by na druhém místě naopak mírně posílilo, získalo by 23,5 procenta hlasů. V únoru by ANO získalo o 1,5 procentního bodu méně. „Aktuální měření ukazují u ANO i Pirátů na zastavení předchozího trendu, tedy klesajícího v případě ANO a rostoucího v případě Pirátů. Již v únorovém měření se síly těchto subjektů zhruba vyrovnaly a březnové měření to potvrzuje,“ popisuje Kantar.

Vedení Pirátů se Starosty v březnu popisují kromě dat agentury Kantar CZ také další volební modely. Do čela preferencí se tato koalice dostala i ve výzkumech výzkumných společností Median a Ipsos. Volební modely těchto dvou organizací popisují rozdíl mezi vedoucí koalicí a druhým hnutím ANO jako menší. Podle volebního modelu agentury Median za březen 2021 vedou Piráti se Starosty nad hnutím ANO o tři procentní body. Koalice by získala 27,5 procenta hlasů, hnutí ANO oslabilo na 24 procenta. Ipsos naměřil Pirátům se Starosty 26,9 procenta hlasů, hnutí ANO by na druhém místě oslovilo 25,3 procenta voličů, kteří by šli hlasovat.

Únorová data průzkumu agentury Kantar, ve kterém naměřili výzkumníci Pirátům se Starosty 34 procent a hnutí ANO 22 procent, byla velmi nečekaná. Ukázala totiž na velmi dramatický rozdíl mezi oběma subjekty. Podle výzkumníků to mohlo být dáno aktuální situací.

„Data pro únorovou (tedy předchozí) vlnu byla sbírána v době, kdy docházelo k