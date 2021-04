Prázdné ulice a nechtěné doteky: Brusel řeší obtěžování žen v době zákazu vycházení

Mladou Španělku chtěl v centru belgické metropole znásilnit neznámý muž. I když to nahlásila na policii, zapsali ji jen do nelichotivých statistik.

Vracela se domů bruselskými ulicemi. Byl pátek večer a na ulici nikdo. „Znáte ten pocit, že vás někdo sleduje? Cítila jsem to, otočila jsem se a hned za mnou stál muž,“ řekla Carla bruselskému webu Bruzz. V Bruselu byla jen krátce, přicestovala za prací z Barcelony a zatím si teprve zvykala.

K neznámému se postavila bokem, aby ho nechala projít, ale on ji chytil. „Setřásla jsem ho a odkráčela velmi rychle pryč, ale on mě chytil za ruku. Věděla jsem, že mám problém,“ popisuje, co se dělo. Následně se muže znovu pokusila setřást.

„Chovala jsem se přátelsky a dávala jsem mu