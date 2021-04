Naočkujeme přednostně nenahraditelné úředníky, nabídl ministerstvům krizový štáb. Část resortů to odmítla

Klíčoví ministerští úředníci se mají už během dubna a května očkovat proti koronaviru. Někteří z nich se zařadí do skupiny 1B, v níž jsou lidé starší 65 let, nezdravotnický personál nemocnic nebo chronicky nemocní pacienti. Nabídku nechat naočkovat některé své úředníky využilo celkem osm resortů, dalších šest to odmítlo.