„Vláda rabuje veřejné finance. Kritici jsou pokrytečtí.“ Na online sjezdu ČSSD to vře

Dvaačtyřicátý sjezd sociální demokracie se poprvé v historii koná online. Po zaznění hymny a uctění památky zesnulých členů ČSSD přišla první neshoda týkající se hlasování. Delegátům vadilo, že před sečtením hlasů se nezveřejnilo kvorum pro schválení návrhu. Některým pak nebylo jasné, jestli se počítají všichni přítomní, tedy se zapnutou obrazovkou, nebo všichni přihlášení.

O návrzích se tak hlasovalo několikrát. Poslanec Jan Birke chtěl zvýšit počet řadových místopředsedů na sedm, člen předsednictva Jaroslav Špaček navrhl třetí kolo hlasování o šéfovi strany, aby se na sjezdu zvolil i bez toho, aby nutně získal nadpoloviční většinu hlasů.

Ze zdánlivých banalit vznikla téměř hodinová hádka, po níž byl nakonec beze změn schválený jednací a organizační řád.

Poté přišel na řadu projev předsedy Jana Hamáčka. Ten sice přiznal, že slíbil posun sociální demokracie na deset procent, zjistil ale, že je to náročnější, než odhadoval.

„Věřil jsem, že to půjde rychleji, přestože jsem věděl, že cesta zpátky bude těžká. Je to ale ještě těžší, než jsem čekal. Není to běh na dlouhou trať, ale desetiboj,“ řekl Hamáček. Spolustraníkům vyčetl, že ČSSD má půl roku před volbami opět různá křídla. „Někteří se škodolibou radostí říkají, že