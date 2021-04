Červené razítko „agent“. Verze o zfalšování je nesmysl, říká o novém důkazu proti Babišovi výzkumník

Premiér Andrej Babiš se na Slovensku už devět let soudí o svůj záznam v materiálech Státní bezpečnosti – bezpečnostní složky, která v Československu ničila životy všem, které komunistický režim vnímal jako nepřátele.

Nově objevená a ke krajskému soudu v Bratislavě předložená statistická evidenční karta, o jejímž nálezu informoval server Seznam Zprávy, může být v Česku půl roku před volbami třaskavým materiálem – i když je pravda, že Babiš už u dvojích sněmovních voleb výrazně uspěl a jeho voliči si s dokumenty poukazujícími na jeho práci pro represivní komunistickou složku nedělali těžkou hlavu.

O významu nového objevu i o tom, jak k němu pracovníci slovenského Ústavu paměti národa došli, hovořil Deník N s ředitelem kanceláře ÚPN Jergušem Sivošem.

Jak důležitý vlastně objev statistické karty je?

Vnímáme ji jako jeden z dalších důkazů, že evidence byla správná a ve smyslu platných předpisů StB. Třináctý důkaz, po dvanácti, které jsme už soudu předložili. Dokumentuje, že Andrej Babiš byl evidovaný jako tajný spolupracovník.

Statistická karta tajného spolupracovníka, jak se oficiálně nazývala, byla vypracovaná vždy při návrhu na založení spisu. Každý operativní pracovník (kontrarozvědky, pozn. red.), který měl schválený návrh na získání tajného spolupracovníka, na něj zakládal spis na statisticko-evidenčním oddělení. Do procesu tu tak vstupovala jiná složka StB – a to je velmi důležité.

Proč?

Operativec si to nemohl vymyslet (jak tvrdí Babišova obhajoba, pozn. red.). S podepsaným návrhem na získání tajného spolupracovníka šel na jiný útvar, který vykonával statistiku a evidenci různých typů svazků, v tomto případě tajného spolupracovníka. Operativní pracovník na té kartě vyznačil to, co je napsané strojem – naťukal krycí jméno, to, že to je agent získaný ke spolupráci 11. 11. 1982, a tak dále. S tím přišel na statisticko-evidenční oddělení, které tam napsalo datum registrace, to je razítkem.

Důležité je, že tam je podpis pracovníka statisticko-evidenčního oddělení i podpis operativního pracovníka. Když se změnil například řídící orgán tajného spolupracovníka, nešlo jednoduše říct „tady máš svazek a podepiš se mi na kartu“. Musel přijít na statisticko-evidenční oddělení i se souhlasem nadřízeného náčelníka. Až potom pracovníci statistiky a evidence vykonali potřebné změny – dopsalo se jméno nového řídícího pracovníka, datum změny, datum její evidence.

Jinými slovy: znamenalo by to, že konstrukce obhajoby právníků Andreje Babiše, že si materiály na něj vymysleli, se dostává do roviny, kdy by celou tu hru muselo hrát výrazně víc lidí ve Státní bezpečnosti, z různých jejích složek – čímž se to stává ještě nepravděpodobnějším?

Samozřejmě. Samotný návrh na získání tajného spolupracovníka museli podepsat tři nadřízení: náčelník oddělení, náčelník odboru, náčelník správy. Všichni by kvůli osmadvacetiletému člověku (Babišův věk v roce 1982, pozn. red.), kterého by založili jako fiktivního tajného spolupracovníka, vystavili riziku skvělou kariéru v StB. Kdyby se to provalilo, všichni by