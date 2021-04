Život za covidu: Vláda se k nám deváťákům chová hnusně. Fakt si přeji se ještě ve škole potkat

Ladislav Bureš, žák devátého ročníku základní školy, 14 let, Březka.

„Loni jsme po jarních prázdninách počítali, že se normálně vrátíme do školy, ale třídní učitelka nám psala na Messengeru zprávu, že se přechází na distanční výuku. Na začátku jsme ani neměli online hodiny, jen jsme přes školní stránky dostávali zadání, která jsme museli zpracovat a odeslat. Občas se stalo, že se něco neodeslalo, a musel jsem si vést přehled o tom, co musím udělat a co jsem už udělal.

Úkoly na stránkách a celý systém byl zmatečný, ale myslím, že učitelé z naší základky k tomu přistupovali dobře. Upozornili nás, když jim něco nepřišlo, a nedávali nám hned vykřičníky. Naše třídní učitelka na nás dohlížela a snažila se nás kontrolovat. Ale chtělo to snahu i od studentů.

Vůbec jsme ale nečekali, že