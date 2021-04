Česká environmentální řešení mají zase o trochu snazší cestu k přeshraniční spolupráci. Impact Hub uzavřel partnerství s největším lídrem environmentálních inovací v Evropě EIT Climate-KIC a nově teď doplňuje zdroje, které mohou pomoci nové přeshraniční spolupráci. Vznikl tak nový program ClimAccelerator a právě Impact Hub stanul v čele celého mezinárodního koncorsia. To společnými silami podpoří environmentálně prospěšné projekty z Česka, Chorvatska, Srbska, Řecka a Slovinska.

Mladé inovativní projekty mají nakročeno do zahraničí

“Klimatická krize je pravděpodobně největší globální problém, kterému jsme jako lidstvo kdy čelili. A nám se teď nabízí obrovská příležitost, jak posunout inovace a konkurenceschopnost Česka z ne příliš lichotivých míst globálních žebříčků. Proto je pro mě osobně i pro Impact Hub program ClimAccelerator zcela zásadní. Můžeme konkrétně přispět k řešení a rozvoji českého i mezinárodního inovačního ekosystému,” hodnotí novou spolupráci Petr Vítek, jeden ze zakladatelů sítě Impact Hub a nadačního fondu pro dopadové investice Tilia Impact Ventures.

Právě Petr Vítek a Tilia Impact Ventures s absolventy akcelerací a environmentálně prospěšnými projekty intenzivně pracuje. Mentoroval například projekt Rekola. Jejich founder Vít Ježek, který kdysi rozjížděl Rekola v programu Social Impact Award, se loni po letech do akcelerace a Impact Hubu vrátil a absolvoval program Climate Finance Community Lab. Primárně proto, aby zvýšili svou šanci zaujmout i dopadové investory. Po úspěšném vstupu do finského města Vaasa a slovenské Bratislavy hledal kapitál pro rozšíření Rekol i do dalších evropských měst.

“Dopadové projekty často neví, jak oslovit investory, měřit svůj dopad nebo získat novou cílovku. Příprava prezentaci před investory, tím spíš dopadovými, je v českém prostředí relativně novou disciplínou. Zároveň vnímám, že je v Česku stále málo příležitostí, kde by se mohly projekty setkávat pro setkávání s experty, získávání zpětných vazeb a sdílení know-how. To všechno bychom chtěli v programu ClimAccelerator změnit k lepšímu,” vysvětluje Lenka Krákorová, manažerka původního programu Climate Challenge.



Vedle projektu Rekola patří k mladým a v zahraničí úspěšných českých společností také MIWA Technologies. Vytváří inovativní obchodní ekosystém, který v rámci tzv. precyklace umožňuje minimalizaci obalového odpadu. Klasické jednorázové obaly MIWA nahrazuje znovupoužitelnými a plně recyklovatelnými obaly a dle odborné studie VŠCHT tak dokáže snížit ekologickou stopu produktů až o 70 %. Jejich systém lze najít nejen v Praze (obchody Minimum Waste a Country Life), ale také ve švýcarských pobočkách Nestlé či nově ve francouzském Intermarché.

„MIWA měla ve svém počátku štěstí v tom, že se jí podařilo zapojit do mezinárodního akceleračního programu, který zastřešovala britská Ellen MacArthur Foundation. Spolupráce s Tilia Impact Ventures pak s sebou přinesla nové možnosti pro naši firmu i nové, důležité kontakty. Zpráva o spuštění českého akcelerátoru s mezinárodním přesahem v oblasti klimatu a cirkulární ekonomiky je tak z naší zkušenosti pro české startupy jednoznačně pozitivní zprávou,“ doplnila Ivana Sobolíková, finanční manažerka MIWA.

“Cílené spojení pěti zemí s jasnou a velmi konkrétní vizí je ohromně cenné. Protože je situace na všech 5 zmíněných trzích velmi rozličná, bude dost prostoru pro výměnu a sdílení nápadů, názorů i procesních řešení. Ti, kteří jsou v systému noví, se mohou rychle učit, ti, kteří už jsou úspěšně zavedení, mají otevřené dveře mezi lokální hráče v jiných zemích. To vše může pomoci lepší budoucnosti nejen v regionálním měřítku,” uvedl Lazar Lekic, jeden z hlavních koordinátorů nového akcelerátoru.

Možnost zapojit se mají projekty, které splňují 3 hlavní podmínky: mají fungující tým a prokazatelně pozitivní dopad na životní prostředí a zároveň jim nedělá problém angličtina. Přihlášky je možné posílat do 27. dubna. ClimAccelerator má silné partnery nejen na globální, ale také lokální úrovni – za ČR jde o velké značky Veolia, Nestlé a Heineken. Projekty, které se do akcelerace zapojí, si tak vedle byznys podpory mohou vysloužit také a zajímavou finanční a mediální podporu.