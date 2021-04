Podcast Studio N překonal pět milionů stažení. Poslechněte si nejpopulárnější epizody

Studio N přináší každý všední den původní informace, rozhovory i komentáře k aktuálnímu dění a stručný přehled zpráv. Poslechněte si nejpopulárnější epizody, které v podcastu dosud vyšly.

Vojtko: Všichni jsme v akutní stresové fázi, nutně potřebujeme vědět, co bude dál

Vůbec nejposlouchanější epizodou byl nedávný rozhovor s psychoterapeutem Honzou Vojtkem, ve kterém jsme se zaměřili na duševní zdraví během koronavirové epidemie. Dopady krize podle něj budeme pociťovat ještě roky poté, co se podaří virus dostat pod kontrolu. Psychoterapeut odpovídá na otázky, co můžeme dělat pro to, abychom nepropadli depresi a úzkostem, jak pracovat s obavami nebo jak dlouho to ještě můžeme vydržet.

Studio N s Honzou Vojtkem spolupracuje dlouhodobě. Minulý rok jsme odvysílali jeho podcastový speciál My a mýty o proměnách dnešních vztahů.

Moravec: Že jsem za zenitem? Kritizují politici, kteří chtějí přes známé jméno získat pozornost

Moderátor České televize Václav Moravec se veřejně vyjadřuje jen zřídka. Výjimku udělal ve velkém rozhovoru ve Studiu N, v němž se velmi ostře ohrazuje vůči kritice poslankyně ANO Barbory Kořanové či radního ČT Lubomíra Veselého. „Myslím, že věnujeme příliš času a prostoru v médiích lidem, o nichž nemá smysl se vůbec bavit. Oni jsou jen symbolem doby. Doby vzestupu buranství a nekompetentnosti,“ říká.

Zákulisí vztahů v královské rodině. Proč Meghan a Harry vyvolali světové pozdvižení

Meghan Markleová a její manžel princ Harry poskytli první velký televizní rozhovor po svém odchodu od britské královské rodiny. Vybrali si k tomu legendární moderátorku Oprah Winfreyovou. A interview vyvolalo světové pozdvižení. Proč? O tom v podcastu mluví reportérka Deníku N Jana Ciglerová.

Maroš Kramár to nepochopil. A s ním spousta dalších mužů

Slovenská televize JOJ minulý rok odvysílala epizodu zábavné show Inkognito. Během závěrečných titulků se v sestřihu objevily i záběry, na nichž se Maroš Kramár dotýká prstem zadku maskérky, která je k němu otočená zády. Co je to za signál pro společnost, proč má známý herec pocit, že se nikomu omlouvat nemusí, a kde začíná sexuální obtěžování, o tom debatují slovenské novinářky, které se tomuto tématu dlouhodobě věnují – Ria Gehrerová z Denníku N a Zuzana Kovačič Hanzelová z deníku SME.

Unikla utajená zpráva ruských vědců. Co se děje na Sibiři?

Míst, kde můžete dýchat čistý vzduch a plavat v průzračné vodě, už na Sibiři mnoho nezůstalo. O tom, že tamní průmyslová centra vystavěná v dobách bolševické industrializace patří k největším znečišťovatelům na planetě, se ví už dávno. Přesto se teď ruští akademici na svém posledním zasedání rozhodli, že nové údaje nezveřejní. Jenže utajená zpráva přece jen unikla. Ve Studiu N o ní mluví reportérka Deníku N Petra Procházková.

