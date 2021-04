Notes: I exministr zdravotnictví se musí živit a co se stane, když jsou dvojky spíš jedničky

Respirátory jsou horké zboží a trh s nimi jede na plné obrátky. Jenže není „respič“ jako „respič“. Podle zjištění naší nové redaktorky Zdislavy Pokorné firma Good Mask, která dostala výrobní linky z Tchaj-wanu, prodávala horší respirátory, než tvrdila. Laboratorní testy respirátorů deklarovaných jako FFP2 (které filtrují 94 % vzdušných částic) odpovídaly třídě „EfEfPé jedna“ (které zachytí jen 80 % částic). Respirátory, které filtrovaly méně, než měly, se už zabývá Česká obchodní inspekce a případ prověřují také detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Někdejší ministryně školství Kateřina Valachová bude kandidovat na šéfku sociálních demokratů. Jaký má plán na to, aby se ČSSD odrazila od čtyř/pěti procentní podpory, kterou straně nyní přisuzují průzkumy, jaké voliče chce oslovit a proč se vůbec touží do čela strany postavit? „Chci, aby sociální demokracie zvedla hlavu. Nechci ji vidět padnout a nepůjdu na podzim na její pohřeb jako nějaká plačka. Chci mít sama před sebou čisté svědomí, že jsem udělala všechno pro to, aby se to nestalo,“ říká Valachová v rozhovoru s Bárou Janákovou.

Že na všechno, co stojí za to mít, se vyplatí počkat, věděla už Marylin Monroe. Na ministerstvu financí čekají již tři roky. Z pozice ředitelů odborů, kteří by měli vzejít z řádného výběrového řízení, řídí některé části úřadu pouze dočasní manažeři. A proč se s obsazením míst příliš nespěchá? Místa ředitelů by totiž mohla sloužit jako zadní vrátka pro současné náměstky ministerstva, zjistilo duo Hanka Mazancová a Michal Tomeš.

Čínský gigant Huawei se chtěl ze špičky výroby telekomunikačních zařízení dostat na špičku v oblasti cloudových služeb a vybudovat Cloud Only. Jenže cesta to není snadná a nyní po pouhých čtrnácti měsících klíčovou skupinu Cloud & AI rozpouští. Její činnost se rozdělí mezi dvě oddělení, která kvůli tomu sama projdou transformací. O boji Huawei se sankcemi i konkurencí a o cloudu, ve kterém je střídavě oblačno, píše Magdalena Slezáková.

Koronavirová situace v Česku se nepopiratelně zlepšuje, nemocniční lůžka se uvolňují, reprodukční číslo klesá. ALE stále u nás umírá s nemocí covid-19 kolem sta lidí denně a uvolněná jsou lůžka hlavně díky/kvůli tomu, že na nich hodně lidí zemřelo. „Před tím nesmíme zavírat oči,“ píše v Týdnu s covidem Petr Koubský a na grafech ukazuje a vysvětluje neveselé důvody zlepšující se situace.

Předminulý ministr zdravotnictví a poradce prezidenta Zemana Roman Prymula radí skupině Agel. Ta se přitom nedávno ptala, zda by v Česku mohla distribuovat ruskou vakcínu Sputnik V. „Doufám, že ve střetu zájmů nejsem. S prezidentem jsem o Agelu nic neřešil. A něčím se živit musím,“ vysvětlil Prymula. Hrad už přitom Rusko informoval, že by se distribuce této očkovací látky ujala právě firma Avenier, která Agelu patří. Více o distribuci Sputniku píše Zdislava Pokorná a Lukáš Prchal.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil ostře zkritizoval přístup vlády a prezidenta v boji s pandemií. „Všechny prosím, máme po Velikonocích, Ježíš Kristus porazil smrt, prosím, zkusme porazit tu lež, nenávist, nectnost, udělejme to každý sám za sebe, a až to bude možné, tak společně,“ prohlásil neohroženě Vystrčil. Zároveň slíbil, že Senát zváží, zda do volební novely nevloží korespondenční hlasování pro Čechy v zahraničí, i když to Sněmovna odmítla.

Lidé kvůli pandemii covidu za poslední rok strávili doma více času než kdy dříve. Byty či domy se proměnily v kanceláře, školy, fitka nebo večerní kina. Jak tedy zařídit, aby se vám ve vašem obydlí žilo dobře? Laureáti prestižní ceny za architekturu Pritzker Prize, duo Anne Lacatonová a Jean-Philipp Vassal, ukazují, že i z ponurého paneláku určeného ke zbourání lze udělat příjemné místo pro život.

Dukovanský tendr se komplikuje, temelínský skončil neúspěchem. Postup vlády při tendru na Dukovany nyní kritizuje někdejší vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Míl. „Uvažovaných šest měsíců na předložení nabídek je fatálně málo. Když je příliš krátký čas na stavební zakázku, většinou to vzbuzuje dojem, že je to pro někoho předurčeno. Šest měsíců pro předložení závazné nabídky pro jadernou elektrárnu je něco tak naprosto divného, že to vyvolává víc než jen běžné otazníky,“ říká v rozhovoru s Honzou Moláčkem.

Opozice chce ukončit vládu premiéra Babiše a dnes začala nahlas mluvit o možném rozpuštění Sněmovny, což by znamenalo předčasné volby, které by se musely podle ústavy konat do 60 dnů. Jenže rozpustit Sněmovnu není jen tak. Zásadní jsou dva faktory – mocenský a časový. Je třeba 120 hlasů, a to se za stávající situace zdá spíše nemožné. Poslanci by o tom také museli rozhodnout nejpozději v první polovině května. A pro případné předčasné volby navíc nyní není platná volební legislativa. Více o tom, jak se Sněmovna nejspíš nerozpustí, píšou Honza Tvrdoň a Hanka Mazancová.

Že by tradičním politikům odzvonilo? Klání o křeslo londýnského starosty se chce v květnu zúčastnit rapper Drillminister, který se na veřejnosti objevuje zásadně jen s kuklou na obličeji. Zdůrazňuje, že nezáleží na tom, jakou má kdo tvář, ale koho zastupuje. A umělec tvrdí, že zastupuje pracující třídu, která je v metropoli opomíjená. Ve svých textech velmi explicitně popisuje násilí nebo případy pobodání nožem či vražd. Podle něj texty popisují to, co se v ulicích metropole skutečně děje. S Drillministerem hovořila naše spolupracovnice ve Velké Británii Anna Košlerová a mluví o tom s Filipem Titlbachem v dnešním podcastu Studio N.

Nový volební zákon, který Sněmovna odsouhlasila, dostanou nyní na stůl senátoři. Bez jejich souhlasu nelze nová pravidla vytvořit. A pokud senátoři poslancům volební zákon nesmetou ze stolu, ale vrátí v pozměněném znění, nelze „sněmovní“ verzi protlačit silou. Kdyby tak obě komory lpěly na své verzi zákona, Česko by se dostalo do situace, kdy by nemělo podle čeho hlasy v říjnových sněmovních volbách spočítat. Více o ne/podpoře volebního zákona v Senátu píše Jan Wirnitzer.

Co se dočtete v zítřejším vydání tištěného Deníku N?

Opozice chce rozpuštění Sněmovny

Respirátory FFP2 byly ve skutečnosti mnohem horší

ČSSD přichází o venkov

Huawei a sankce i boj v oblaku

Společně a složitě. Očkování po evropsku

Politici z ODS nesmí zbourat svůj dům v Brně

Komentář: Epidemie netolerance, nebo vzpoura bezmocných?

Vodka, sebevraždy, erotika! Pryč s knihou té Češky, řekl úředník

Kontext N:

Pandemie zamíchala vztahy: Být vedle sebe je jiné než být opravdu spolu

Nejvyšší čas vrátit se k dobrovolnému sebeomezování?

Arabské jaro ještě neskončilo

Krátké, dobré i špatné zprávy

Slovenský lékový ústav postrádá přibližně 80 procent potřebných údajů o Sputniku V. Ruská strana je nedodala. Úřad také upozornil, že vakcína na Slovensku nebude shodná s tou, kterou má teprve posuzovat evropská léková agentura (EMA).

A Rusko bryskně zareagovalo. Ruský fond přímých investic požádal slovenskou vládu o vrácení zásilky vakcíny Sputnik V. Bratislava prý porušila smlouvu o dodávce očkovacích látek.

To český Státní úřad pro kontrolu léčiv zatím žádnou žádost o posouzení Sputniku V nedostal, zopakovala šéfka úřadu s tím, že s novým ministrem zdravotnictví mluvila pouze o podmínkách, za jakých lze neregistrované vakcíně udělit výjimku.

Samoživitelé v těžkých časech nejvíce šetří na jídle a odkládání placené zdravotní péče. Víc než pětina samoživitelů a samoživitelek prodávala majetek. Ukázal to průzkum agentury STEM a Klubu svobodných matek.

Školy se (pro některé žáky) otevřou už v pondělí, ne tak ale na Děčínsku. Kvůli špatné pandemické situaci v regionu se krajští hygienici chtějí obrátit na ministerstvo a požádat o týdenní odklad. To ve Zlínském kraji se od pondělí otevřou školy a část obchodů stejně jako ve zbytku země, oznámil hejtman Holiš. Dle hygieniků není stav v kraji alarmující.

Pekingské úřady označují kancelářské budovy barevnými vakcinačními kódy. Zelená: očkováno je přes 80 % pracovníků v budově. Žlutá: očkováno 40–80 %. Červená: očkováno méně než 40 %. Tak schválně, jakou barvu byste měli u vás?

Výškař Jaroslav Bába získá dodatečně bronz z mistrovství Evropy v Curychu. Stane se tak po diskvalifikaci jeho ruského soupeře Ivana Uchova, který byl usvědčen z užívání dopingu.

Mořské louky zadržují dvakrát víc uhlíku než lesy na souši, ale rychle jich ubývá: každých 30 minut zahyne mořská louka na ploše o velikosti jednoho fotbalového hřiště. Vědci teď závodí s časem, když se pokoušejí zachránit to, co zbývá. A o ne/životě v mořích pojednává i nový dokument Netflixu Seaspiracy, tak kdybyste nevěděli, na co večer koukat…