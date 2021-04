Ředitel pražské zoo: Jsme v minusu 133 milionů. Jsem vděčný za maily. Za deset korun. Za jakoukoli podporu

Chtěla jsem se vás nejprve ptát, jak moc změnila pandemie pražskou zoologickou zahradu. Ale na první pohled to samozřejmě vidím. Prázdno, jen zvířecí zvuky se mnohem více rozléhají a člověk je vnímá. Působí to až trochu mysticky, ale taky smutně.

Když tu chodím třeba v neděli a je sluníčko jako dnes, je to ta nejhlubší deprese. Finančně jsme na tom velmi špatně. Spousta věcí, které jsme tu dělali, se zastavila nebo je ohrožená. A to je opravdu velmi depresivní pocit.

Co konkrétně je ohroženo?

My máme propad odhadnutý do 27. března, kdy se měla zahajovat hlavní sezona, na 133 milionů korun. To je to, co jsme nedostali na vstupném, na parkovném, na nájmech hospod… To je velký krátkodobý problém. Lidé nám naštěstí posílají peníze, tím se ta ztráta řekněme umenšuje.

O kolik?

Teď je to v řádu prvních desítek milionů.

To jsou tedy adopce zvířat, nákupy stravenek…

Ano. Všechny tyto způsoby podpory. Magistrát nám jako zřizovatel dal loni na umoření ztrát o 45 milionů víc, ale letos nám příspěvek snížil.

To máte pěkné devadesáté výročí založení zoo.

Naprosto úžasné. Samozřejmě máme nějaké rezervy ve fondech a z toho čerpáme. Snažíme se hledat úspory, kde to jen jde. Například jsme omezili opravy. Tahle cesta, po které jdeme, je asi poslední asfalt, který jsme tu na dlouhou dobu udělali.

Ale věřím, že nám magistrát zase peníze dá a nenechají nás padnout. Děláme jen údržbu a šetříme. Teď už se ale dostáváme k tomu, že zvažuju propouštění lidí. A nebudeme samozřejmě propouštět chovatele, takže do budoucna tu asi nebude taková nadstavba služeb pro veřejnost. A někdy ji resuscitovat bude již velmi obtížné.

Zvířata bychom prostě dali jinam

O jakých službách mluvíte?

Třeba jsme zrušili prezentace zvířat a cvičení se zvířaty. Je ale pravda, že zrovna to má ještě i jiný důvod: v dnešní době je to i trochu eticky sporné. Hledá se hranice, co ještě se zvířaty dělat, a co nedělat. Jinak plánujeme zrušit i další věci,