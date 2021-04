O ochranu jsem nežádala, říká Lipovská. Opozice se ptá, proč jí policie nedoporučila připojit se k jednání online

Legitimní zajišťování bezpečnosti ohrožené osoby, nebo součást nátlaku na Českou televizi? Z několika stran zaznívá volání po objasnění okolností středečního dění v budově veřejnoprávní televize.

Dvojice policistů v civilu doprovodila radní ČT Hanu Lipovskou na schůzi rady. „Policisté zde plní úkoly dle zákona, které souvisí s potenciálním ohrožením života a zdraví konkrétní fyzické osoby,“ sdělila policie už ve středu na Twitteru.

Policie ČR v budově @CzechTv neprovádí úkony trestního řízení ani šetření jakkoli související s činností České televize. Policisté zde plní úkoly dle zákona, které souvisí s potenciálním ohrožením života a zdraví konkrétní fyzické osoby. #policiepha https://t.co/DkexYqkE6N — Policie ČR (@PolicieCZ) April 7, 2021

ČT podle slov svého ředitele pro komunikaci Víta Koláře neměla informaci o tom, že by radní hrozilo nějaké nebezpečí. Policie podle něj vedení televize ani nevarovala, že bude Lipovskou doprovázet.

„Policie oficiálně před příchodem svých lidí do budov ČT nijak s vedením ani s příslušnými lidmi z bezpečnosti ČT nekomunikovala. Na recepci pracovníkům pouze policisté v civilu ústně sdělili, že poskytují ochranu členovi Rady ČT. O tom, že by některému členovi Rady ČT hrozilo nějaké nebezpečí, policie neinformovala,“ napsal Kolář Deníku N.

„Jsme zvyklí na policejní doprovod ústavních činitelů, kteří jdou do vysílání, není to nic nového. Včera to bylo ale hodně nečekané, a kdyby na vstupu vznikla nějaká nejasnost a následná konfrontace s policií nebo radní, mohlo by to být velmi zneužito proti televizi,“ doplnil člen managementu televize.

Rada ČT přitom v posledních měsících jedná kvůli pandemii standardně i přes internet, část radních se připojuje z domova. Není proto zřejmé, proč tuto možnost nevyužila i Lipovská, jestliže jí hrozilo nebezpečí.

„Kdyby Haně Lipovské bylo opravdu vyhrožováno a k její ochraně byl oprávněný důvod, o čemž nechci spekulovat, protože o tom nic nevím, pak nerozumím, proč jí i ty bezpečnostní složky nedají doporučení, ať sedí doma připojená online, a nehlídají ji tam. To je pro mě nepochopitelné,“ řekl Deníku N radní ČT René Kühn, který se sám – stejně jako řada dalších radních – středeční schůze účastnil na dálku.

„Předpokládám, že je-li někdo v ohrožení, neměl by zbytečně riskovat a pohybovat se na veřejném prostranství, když tu existuje možnost bezpečného zapojení do činnosti rady přes internet,“ souhlasí s ním Kolář.

Sama Lipovská na dotaz, proč tuto možnost nevyužila, neodpověděla. Deníku N ale napsala, že o policejní ochranu nežádala.

„Já sama jsem o policejní ochranu nežádala, neboť rizika plynoucí z výkonu své funkce chápu jako součást své práce. Respektuji však důrazná doporučení odborníků. Více k tomu říci nemohu. O tom, kam jsem doprovázena, v souladu se zákonem nemohu rozhodovat,“ napsala radní Deníku N.

Z vyjádření Lipovské nepřímo plyne, že jí policisté připojení z domova ani nedoporučili – radní totiž píše, že doporučení odborníků respektuje, na schůzi rady přitom šla osobně. Policie nad rámec včerejšího obecného vyjádření mlčí.

„Ve věci nemáme žádné nové informace, které bychom chtěli sdělovat,“ napsal Deníku N mluvčí pražského policejního ředitelství Jan Daněk.

„Nebezpečí by měla minimalizovat“

Policie nicméně bude čelit žádosti o informace také od opozičních poslanců ze sněmovního bezpečnostního výboru. Dopis s dotazy policejnímu prezidiu připravuje místopředseda za Piráty Lukáš Kolařík. Chce ho odeslat ještě dnes.

„Je plně v kompetenci police, aby riziko vyhodnotila, ale nechápu, proč byla radní Lipovská přítomná na jednání fyzicky. Pokud jí hrozí nebezpečí, měla by se snažit ho minimalizovat. A policie by jí měla doporučit jednat distančně, protože to v tu chvíli bylo možné. Připravujme žádost na policejní prezidium, aby nám to objasnilo,“ řekl poslanec Deníku N.

Stejné informace budou zajímat také člena výboru za KDU-ČSL Jana Bartoška. „Zda vznikl paní Lipovské nárok na policejní ochranu, nejsem schopen posoudit a budu rád, když nám k tomu na jednání bezpečnostního výboru buď ministr vnitra, nebo policejní prezident dají relevantní informace,“ prohlásil poslanec.

„Rozumím tomu, že nemohou říkat věci úplně v detailu, ale bude mě zajímat samozřejmě i to, zda – pokud jí někdo vyhrožoval – jí byl doporučen i bezpečný přístup na jednání rady formou online. Policie může lidem, které chrání, doporučovat postupy v zájmu jejich osobní bezpečnosti,“ doplnil Bartošek.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se k nejasnostem ohledně policejního postupu vyjadřovat nechtěl.

„Policisté postupovali podle pokynů svých nadřízených. Ministr vnitra není oprávněn přezkoumávat postup policie v konkrétních případech, k tomu má oprávnění pouze generální inspekce. Stejně tak nemohu odpovídat na otázky týkající se obsahu konkrétních kauz, jelikož k takovýmto informacím nemám a nemohu mít přístup,“ napsal Deníku N Hamáček.

Podle radního ČT Kühna ani nikdo z ostatních radních nevěděl, že policie Lipovskou na schůzi doprovodí. Kühn si myslí, že pokud jeho kolegyni hrozilo bezprostřední nebezpečí, mohla ohrozit i další osoby v budově ČT.

„Pokud by opravdu existovalo reálné nebezpečí, měl by být brán ohled na zaměstnance ČT a ostatní radní,“ míní Kühn.

„K zamyšlení je, že pokud byla paní radní v bezprostředním ohrožení, byli v ohrožení i zaměstnanci ČT? Nebo hrozilo jí nebezpečí od zaměstnance ČT? Nasvědčovalo by tomu to, že ochranka doprovázela radní po budově a všech společných prostorách ČT, ale na jednání nikoli,“ přemýšlí šéf televizní komunikace Kolář.

Radní Kühn ale záležitost vnímá spíše jako stupňování tlaku ze strany některých loni zvolených radních na ČT a její vedení.

„Ať se na mě nikdo nezlobí, já to vidím jako secvičený tyjátr. Je to špatný kabaret,“ řekl Deníku N Kühn.