Anatomie volného pádu: ČSSD přichází o venkovské voliče, nově odchází i k Pirátům a STAN

Půl roku před volbami si sociální demokraté na online sjezdu zvolí vedení. Nový šéf bude muset zajistit, aby nejstarší česká politická strana v podzimním volebním klání nevypadla z Poslanecké sněmovny.

ČSSD byla dlouhé roky jedním z hegemonů tuzemské politiky. V posledních letech se ale její voličská podpora dramaticky propadla a nyní strana paběrkuje kolem pětiprocentní hranice. Sociální demokraté se nedokázali srovnat s nástupem hnutí ANO a jeho otočkou doleva – během minulého období k Andreji Babišovi přešla velká část tradičních voličů ČSSD z velkých stranických bašt, jakými byly Moravskoslezský nebo Ústecký kraj.

Stagnace podpory ale pokračuje i v tomto volebním období, kdy se sociální demokraté dostali do role juniorního partnera v koaliční vládě s ANO. To je patrné jednak z volebních výsledků: ČSSD postupně silně oslabila v obecních, evropských i krajských volbách. Přišla navíc o svůj vlastní senátorský klub a její zbývající senátoři se spojili se zástupci ANO.

Bližší pohled na sociologická data, která publikuje agentura Kantar CZ, ukazuje, že ČSSD přichází o voliče zejména na venkově.

Sociální demokraty by v obcích do pěti tisíc obyvatel na přelomu let 2019 a 2020 volilo šest procent lidí. Data sesbíraná v říjnu 2020 až lednu 2021 ale ukazují, že podpora v malých obcích klesla na