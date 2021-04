Nepůjdu jako plačka na pohřeb ČSSD, chci mít čisté svědomí. Bez radikální změny ve Sněmovně končíme, říká Valachová

Poslankyně Kateřina Valachová kandiduje na předsedkyni ČSSD, podle svých slov je vůbec první ženou, která se za 140letou historii sociální demokracie k takovému kroku odhodlala. V rozhovoru pro Deník N říká, že by v případě svého vítězství zahájila dohadovací řízení s hnutím ANO, a pokud by nevyhovělo jejím požadavkům, ČSSD by odešla z vlády.

Co bylo hlavním impulzem, který vás přiměl kandidovat do čela sociální demokracie?

Celá předsjezdová cesta ukazovala, že nedojde ke změně. Je to můj čtvrtý sjezd, na každém z nich se slibuje změna a nakonec vždy vyhrají tváře spojené s vedením nebo s exekutivou. Jsou zvoleni bez vystavení závěrečného účtu, aniž by vysvětlili, co se v posledních dvou letech stalo, a vždy straníkům slibují lepší komunikaci. Proto jsem dospěla k názoru, že když chci skutečnou a velkou změnu, musím ji uskutečnit sama.

Jste poslankyně vládnoucí strany. Neměla jste i vy vliv na to, kam se ČSSD ubírá?

Tomu se musím smát. Poslanec je zvolený lidmi a podle toho musí vykonávat mandát. Součástí jeho funkce je i kontrola vlády. Já to celé čtyři roky dělám. V minulých letech jsem dávala svými kroky, činy nebo i výsledky své práce jasně najevo, že chci sebevědomou sociální demokracii. Když si vzpomenu na přetahování s panem prezidentem ohledně výměny ministra kultury, byla jsem to já, kdo tři měsíce bojoval na barikádě. V posledním roce z hlediska covidových opatření a návratu dětí do škol ze své pozice tlumočím, co si myslí rodiče, učitelé a ředitelé škol. Nejde o to dělat rebela, ale mít energii na změnu a tu jsem teď prokázala.

Když se bavíme o výměně Antonína Staňka za Michala Šmardu nebo o daňovém balíčku, nevzpomínám si, že byste se hlasitě ozvala, aby sociální demokracie z vlády odešla.

Co se týká ministra kultury Šmardy, celou dobu jsem říkala, abychom ho do funkce prosadili. Ale pokud kormidlo neobrátí předseda strany, je lichá představa, že můžete něco změnit jako řadový člen. Politická aréna je krutá, tvrdá a v posledních osmi letech dost se změnila. To je jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla zvednout kandidaturu. Můžu vás ujistit, že z hlediska poslaneckého klubu jsem byla nejhlasitější kritik daňového balíčku a také jsem nepodpořila rozpočet, kde už výpadky daní byly znát. Nehlasovala jsem pro něj.

Souboj o seniory jsme prohráli s hnutím ANO

Jak by se podle vás měla sociální demokracie proměnit?

Změna v sociální demokracii musí začít uvnitř. Nemá smysl odkazovat se na to, že jsme úspěšní v míře čtyř procent voličů jen proto, že soupeř je takový nebo makový a voliče nám bere. Nejde pořád ukazovat kolem sebe, ale je nutné změnit sociální demokracii jako takovou. Jako předsedkyně chci prosadit přímou volbu všech představitelů na úrovni okresů, krajů i vedení sociální demokracie, aby každý hlas ve straně měl stejnou sílu. Je důležité, aby členové strany rozhodovali a spolurozhodovali. Zpětná vazba od členů a členek je taková, že vedení potkají několik týdnů před sjezdem. V tom by měla být změna, aby vedení se členy komunikovalo denně.

Jak chcete denně komunikovat s několika tisíci členy?

To je otázka způsobu komunikace. Jako poslankyně jsem zvyklá denně komunikovat s lidmi z terénu, nejen se členy strany, ale i s voliči a občanskými sdruženími. Chci, aby to byla běžná metoda práce nejenom předsedkyně, ale všech 11 tisíc členů. Chci je všechny ve svém týmu. Musí se změnit to, jak v sociální demokracii komunikujeme. Máme řadu odborných komisí, které sice dávají odborná doporučení, ta ale v reálné politice nejsou respektována.

Kdo je podle vás volič ČSSD?

V tuto chvíli jsou naši voliči rozptýleni mezi všechny profese. Nemáme už tradičního voliče. Máme čtyři procenta, moc voličů nám nezbylo. Chtěla bych, aby našimi voliči byli