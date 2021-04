Opozice mluví o rozpuštění Sněmovny a předčasných volbách. Hlasy ale sežene jen těžko

Strany seskupené v opozičních koalicích v posledních dnech začaly nahlas mluvit o možnosti rozpuštění Sněmovny. Tím pádem by se podle ústavy do 60 dnů konaly předčasné volby. Opozice tak chce ukončit vládnutí Andreje Babiše a nedat moc do prezidentových rukou. Sehnat potřebnou většinu je ale prakticky nemožné.