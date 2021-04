Blatného konec jako další symbol absence politické kultury. Top 10 nejbizarnějších ministerských odchodů

Glosa Jana Wirnitzera: Odchod třetího ministra zdravotnictví za sedm měsíců, Jana Blatného, ještě včera popíraný, je realitou. Nikdo ho pořádně nevysvětluje, v Česku zřejmě takové podružnosti není třeba vysvětlovat. Právem se dostal do top ten konců českých ministrů, na první místo to ale nestačí.

Přiznejme úvodem, že tento seznam je z nutnosti neúplný, ačkoliv jsme se upřímně snažili vybrat skutečně nejpozoruhodnější případy. A to ne co do důvodů rezignace jako spíše co do jejího provedení všemi aktéry – ministrem, premiérem a prezidentem.

10. Vladimír Kremlík (2020)

Ministr dopravy byl odvolaný kvůli předražené zakázce na systém elektronických dálničních známek (mluvilo se o ceně 400 milionů). Pozoruhodné bylo to, že ministerstvo samo nevědělo, zda mu spíš nedalo výpověď (to by na úřadu zůstal v jiné funkci). Nakonec se zmatek vyřešil, ostatně ministerstvo dopravy není tak důležitý úřad, aby ho zároveň nemohl vést třeba ministr průmyslu.

9. Marcel Chládek (2015)

Ministr školství z resortu odešel po obviněních ze šikany pracovnic úřadu. Pozoruhodné je to, že ho „sestřelil“ novinář MF Dnes Marek Přibil (MF Dnes už tehdy spadala pod Agrofert Andreje Babiše). Pak se ukázalo, že se Přibil jezdí za Babišem domlouvat, jak ničit jeho politickou konkurenci. Vybrat si v tomto příběhu svého hrdinu je mimořádně obtížné.

8. Vít Bárta (2011)

Ministr dopravy a faktický šéf Věcí veřejných Vít Bárta rezignoval prakticky přesně před deseti lety, 8. dubna 2011, se slovy, že nechce ohrozit vládní reformy. To dává smysl, protože