Více prostoru za méně peněz? Ocenění francouzští architekti dokazují, že to lze

Pandemie zavřela velkou část světa do bytů a domů. To, jak vypadá město či svět za okny bytu, najednou bylo méně podstatné než to, zda se dovnitř vměstná najednou škola, práce, jídelna, fitko, místo pro hraní i večerní kino.

„Dnes naplno vidíme, jak důležité je myslet na podmínky každodenního života,“ říká francouzská architektka Anne Lacatonová pro New York Times. Pro ateliér, který třicet let vede společně s Jeanem-Philippem Vassalem, to ale není žádná novinka. Naopak, je to jejich celoživotní snaha – vytvářet prostory tak, aby se v nich lidem dobře žilo. Co přesně to ale znamená?