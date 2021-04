Čemu svět nedokázal věřit. Chystaný film Zpráva zachycuje slavný čin dvou uprchlíků z koncentračního tábora

Svědectví, které o nelidských podmínkách v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau Vrba s Wetzlerem předali světu, pomohlo podle odhadů zachránit život až dvěma stům tisíc lidí. Vznik výpovědi známé jako Vrbova a Wetzlerova zpráva se stal základem pro snímek režiséra Petera Bebjaka Zpráva. Film v závěrečných titulcích připomíná její důsledek nejprokazatelnější – zastavení deportací maďarských Židů, jichž se díky tomu zachránilo na sto dvacet tisíc.

Detailní výpověď o fungování „továrny na smrt“ se dostala do rukou Winstona Churchilla a Franklina D. Roosevelta a po válce byla využita v Norimberském procesu. Do světa se však probojovávala jen obtížně. Tím není myšlen útěk Vrby a Wetzlera z Auschwitzu, sám o sobě naprosto neuvěřitelný, ani jejich strastiplná cesta do Žiliny, kde své svědectví nadiktovali představitelům tamní židovské obce. I když se podařilo zprávu doručit spojencům, setkávala se s nedůvěrou: skutečnostem, jež zachycovala, se západní svět zdráhal uvěřit.

Komplikovanou cestu k veřejnosti má nyní i film Zpráva. Do českých a slovenských kin