Západní rodiče děti vychovávají jako nikde jinde na světě – neustále jim něco přikazujeme, vymýšlíme program a ignorujeme jejich chyby. Ani tříleté dítě nemá rádo, když ho někdo sekýruje, měli bychom mu raději prokazovat respekt, říká autorka knihy o výchově dětí v komunitách lovců a sběračů Michaeleen Doucleffová. Jak je možné, že mayské děti dobrovolně pomáhají v domácnosti? Proč se inuitský rodič nenaštve, když ho dítě neposlouchá? A do jaké míry bychom jako lovci a sběrači dokázali vychovávat děti i my?

Nápomocné, slušné, soběstačné. Lovci a sběrači dokážou děti naučit, co my ne

Jedna z otázek, které sama sobě v úvodních kapitolách své nové knihy kladete, zní: „Zapomněla moje kultura na nejlepší způsob, jak vychovávat děti?“ Co byste na tuto otázku odpověděla dnes, potom co jste napsala o rodičovství celou knihu?

Že jsme to jako celek zapomněli. Samozřejmě, existují různé druhy rodičovství, ale myslím, že styl výchovy, o kterém se učíme z knih a od expertů, není obecně ani moc účinný, ani udržitelný. Je spíše vyčerpávající a vytváří spoustu konfliktů.

K napsání knihy vás inspirovala vlastní zkušenost. Se svou tříletou dcerou Rosy jste měla velmi komplikovaný vztah – často měla záchvaty vzteku, někdy vás udeřila, dokonce několikrát odešla sama z domu. Když se na to podíváte zpětně, v čem jste jako rodič dělala největší chybu?

V první řadě jsem se přehnaně snažila kontrolovat její chování. Myslela jsem si, že jí neustále musím říkat, co má dělat, dokonce i při záchvatech vzteku. Nikdo přitom nemá rád, když ho druzí komandují, ani když jsou mu teprve tři roky. Hádala jsem se, vyjednávala s ní, zamotaly jsme se do našich vzájemných bojů o moc. A nebyla to ona, kdo mě k tomu přinutil – aktivním účastníkem sporu jsem byla z vlastního rozhodnutí.

Dnes se s ní nehádám. Chápe, že když