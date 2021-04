Materiál, který používáme 2500 let, ale jeho struktuře začínáme rozumět až teď. Plus novinky z Marsu a odjinud

Možná si říkáte, co se děje na Marsu, že o něm není tolik slyšet. Nuže, děje; všechno podle plánu. Perseverance popojíždí, fotografuje a zabydluje se. Helikoptéra Ingenuity se krok po kroku chystá k prvnímu startu. Po úspěšném dobití baterií teď bude následovat další důležitá akce: vyložit helikoptéru z vozítka na zem. Poté Perseverance poodjede o kus dál a až pak se začne létat. První let bude velmi skromný: Ingenuity se při něm má vznést do výše tří metrů, setrvat půl minuty a pak zase dosednout. Mělo by k tomu dojít někdy tento týden.

I to bude výkon až až – v atmosférickém tlaku, který není ani setinou zemského. Umožňuje ho důmyslná konstrukce, vynikající moderní materiály, velmi rychle rotující vrtule (40 otáček za sekundu), ale v neposlední řadě také