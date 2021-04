Spolu, ale daleko za dravými soupeři. Proč příslib „rozumné politiky“ zatím voliče nepřivábil?

Byly první, kdo oficiálně oznámil, že do podzimního klání o poslanecká křesla půjdou společně. ODS, TOP 09 a KDU-ČSL ale po několika měsících přešlapují na místě. Fakt, že se jim zatím nedaří lákat voliče tak, jak si představovaly, potvrzují i průzkumy.

Nedávný volební model agentury Kantar CZ přinesl překvapení. Pro koalici Starostů a Pirátů spíše příjemné, neboť posílila a stala se favoritem voleb. Zato projekt Spolu by v únoru dosáhl na 17,5 procenta a skončil by na třetím místě. Prakticky totožné výsledky přinesl tento týden volební model Medianu. V něm nedosahuje ani na součet toho, co by každá ze stran získala před Vánoci.

Oba průzkumy se shodují, že pravicová koalice víceméně stagnuje – zejména se jí nedaří oslovit voliče mimo pevné jádro. U některých členů to tak prohloubilo obavy, zda je takové spojení skutečně výhodné. Jiní věří, že se vše zlomí, až představí program.

„Samozřejmě preference sleduji, kdo by je nesledoval. A kdo z politiků říká, že je nesleduje, není upřímný,“ komentuje to místopředseda občanských demokratů Martin Kupka. Zejména ze strany ODS ale zaznívá kritika agentury Kantar CZ.

Kupku prý předchozí zkušenosti nutí na ni „hledět s velkým nadhledem“, jeho stranický kolega Alexandr Vondra neváhal použít slova o tom, že agentuře „nevěří nic, ani nos mezi očima“ a jejího analytika Pavla Ranochu označil za „nedůvěryhodnou osobu“.

Předseda lidovců Marian Jurečka prý vždy zažil pouze průzkumy, které jeho stranu podhodnocovaly. „Naše interní průzkumy máme od prosince na větším vzorku, jsou přesnější a ve všech se pohybujeme nad