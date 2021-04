Ať letos čtou romská jména jindy. Pietu za oběti holokaustu kalí spor o změnu tradice

Každoroční pietní čtení jmen obětí holokaustu se letos v Praze mělo nově obejít bez jmen romských zemřelých. Ta tvořila v Česku součást Jom ha-šoa od roku 2010, správní rada Institutu Terezínské iniciativy si ale přála změnu. Ředitelka institutu na to odmítla přistoupit.

Postavíte se před mikrofon. Držíte seznam v ruce, možná se vám trochu chvěje hlas a pálí oči. A čtete, zní to třeba: „Alois Daniel, narozen 1938, zavražděn 1943, Osvětim. Zikmund Winternitz, narozen 1867, zavražděn, Terezín, Treblinka. Lilly Zwillingerová, narozena 1924, zavražděna, Terezín, Malý Trostinec…“

Nápad zavést i v Česku veřejné čtení jmen obětí holokaustu a vrátit jim symbolicky tvář, aby nebyly jen číslem ve stále vybledlejší minulosti, přispívá léta k tomu, aby lidé na válečné hrůzy nezapomněli. Vtahuje je.

Najednou to není jedna z milionů obětí. Je to šestnáctiletá Lilly, začíná duben jako teď, jen je rok 1940 a ona podává u pražského policejního ředitelství žádost o potvrzení bezúhonnosti. Ta jediná po ní zůstane. V osmnácti musí do jednoho z vlaků, kterými se lidé nevrací.

Z krátkého sdělení v březnovém čísle časopisu Terezínská iniciativa není patrné, že by zažitá tradice čelila otřesu. Ano, mluví o tom, že se jména Romů v Praze budou číst 2. srpna, o památném dni romského holokaustu. Ano, diskutovalo se o tom od prosince 2019…

Při pohledu blíže je ale vidět příběh výměny správní rady, rozpor mezi většinou nových radních a ředitelkou, která pietní akci pořádá, nečekané odchody z funkcí i obavy jednotlivých aktérů, co se vlastně děje.

Ředitelka Institutu Terezínské iniciativy Tereza Štěpková vzpomíná, že s nápadem otevřít tradiční připomínku obětí holokaustu široké veřejnosti formou happeningu a přenést ji vně hranic židovské komunity přišli v roce 2005 lidé z České unie židovské mládeže. Od roku 2010 se opět na jejich návrh čtou i jména obětí genocidy Romů.

Cílem bylo rozšířit povědomí o válečném etnickém vraždění. „Přispět k uznání skutečnosti rasového pronásledování Romů během druhé světové války a k přijetí genocidy Romů jako součásti dějin holokaustu. Přispět k prevenci ‚anticiganismu‘ a tím i ke zlepšení postavení dodnes diskriminovaných Romů v současné společnosti,“ vyjmenovává Štěpková Deníku N.

Jenže 16. února dostala černé na bílém, že se podoba piety má změnit. Správní rada institutu poměrem 4:1 odhlasovala, že romská jména na dubnovou akci v Praze nepatří. „Po mně rada nejasným a nepřímým způsobem žádala, abych toto rozhodnutí přijala a veřejně komunikovala jako ředitelka organizace,“ říká šéfka Institutu Terezínské iniciativy.

Z pár desítek hodin staré tiskové zprávy je zřejmé, že se