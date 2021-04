Macron oznámil přitvrzení opatření. V pandemii rok do voleb hraje i o vlastní přežití

V projevu, apelujícím na nutnost zapojit síly každého jednotlivého občana, oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron včera večer přísnější celonárodní omezení:

uzavřou se školy a obchody,

nebude možné jezdit mezi jednotlivými departmenty

a obyvatelé se budou muset zdržovat do 10 kilometrů od bydliště, a to včetně 14denních jarních prázdnin, které budou sjednoceny pro celou republiku.

Tato tvrdší opatření začnou platit v sobotu.

„Snažili jsem se vše udržet, co nejdéle to šlo, ale bohužel nás to