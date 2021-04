Epidemiologové: Velikonoce mohou s čísly hnout oběma směry. Rozšířit Prahu? Čím méně výjimek, tím lépe

Pozornost vzbudily záběry shromážděných lidí na náplavce a dalších místech. Co na ně říkáte jako epidemiolog? Jak moc jsou tyto situace nebezpečné?

Petr Smejkal: Riziková je každá situace, když nejsme v takovýchto velkých skupinách s respirátorem a nedržíme si dostatečnou vzdálenost. Lidé by opravdu měli být spíš sami a neměli by se takto koncentrovat na jednom místě.

Hraje roli to, že je to venku? Je to lepší?

Rastislav Maďar: Oproti vnitřnímu prostředí je riziko nákazy venku nižší, ale není to garance bezpečnosti. Pokud se někdo pohybuje v kratší vzdálenosti než dva metry bez ochrany dýchacích cest, faktory prostředí nebudou hrát žádnou významnou roli. Při hlubokém dýchání, například při běhu, jízdě na kole nebo na kolečkových bruslích, může být bezpečná vzdálenost dokonce až čtyři až pět metrů. Aerosol z dýchacích cest, který může obsahovat virus, se šíří dominantně napřímo a to za velmi krátkou dobu. Stačí tedy jen krátkodobý kontakt, není to těch původních patnáct minut. Máme tady infekčnější variantu koronaviru.

PS: To je jediné pozitivum, že to je venku. Ale jinak blízkost lidí, alkohol a to, že se konzumuje jídlo – což znamená, že si sundáte respirátor –, jsou rizikové věci.

Nebylo by z tohoto pohledu lepší na Velikonoce rozšířit pro Prahu možnost cestovat i do okresů Praha-východ a Praha-západ, aby lidé mohli jít do přírody na větší ploše?

RM: Čím víc výjimek, tím méně pochopení široké veřejnosti a tím méně dodržování opatření. Navíc by to mohlo