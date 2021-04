Nový návrh: Česku hrozí, že dostane o 70 tisíc vakcín méně. Poslední místo získává reálné obrysy

Unijní velvyslanci dnes dostali na stůl nový návrh na rozdělení tří milionů vakcín od Pfizeru/BioNTechu, jelikož ten včerejší některé země včetně Česka odmítly. Jenže podle toho nového by Česko dostalo pouze svůj podíl podle počtu obyvatel, tedy zhruba 72 tisíc dávek, nic víc. Nicméně ani tentokrát se země nedohodly a jednání se vrací do pracovní skupiny EU. Pokud by dnešní návrh nakonec prošel, Česko by mělo podle prognóz na konci června nejmenší podíl naočkovaných obyvatel v celé EU.