Studio N: Situace se opatrně zlepšuje, ale nevíme proč. A to je velký problém

Epidemie v Česku opadá. Pokles počtu nových případů, počtu hospitalizovaných a postup očkování skýtají nadějné vyhlídky. Neznamená to ale, že by byla situace dobrá. Zatímco my máme radost, jinde by si s takovými čísly zoufali, říká v podcastu editor vědecké rubriky Petr Koubský.