V kauze Čapí hnízdo chybí poslední krok. Rozhodnutí padne bez ohledu na volby, říká Bradáčová

Máme za sebou rok epidemie covidu – jak koronavirus proměnil justici?

Situace je celospolečensky nedobrá – máme spoustu zemřelých, má to dopady do sociální oblasti a bude to mít dopady v ekonomické oblasti. Co se týče samotné justice, k určitému zpomalení došlo, protože některé části vyšetřování musí probíhat tváří v tvář, nejde však o fatální zpomalení. Na druhou stranu se nově využívá elektronická komunikace, což je zásadní.

A zrychlilo to v některých ohledech justici?

Některé kroky to zrychlilo zásadně. Začalo se daleko více přemýšlet o různých elektronických platformách, které by mohly práci v justici usnadnit. A to nejen při vyšetřování, ale i práci soudů. Nebo při vzdělávání či řízení úřadů. V určité chvíli museli všichni vedoucí státní zástupci přijmout formu práce z domovů, což do té doby někde nebylo vůbec aplikované. Začaly se třeba používat dálkové přístupy, výslechy ve věznicích probíhají přes internetové platformy. Ušetří se za eskorty. Soudy začaly používat videokonference a výslechy na dálku – to bude mít i ekonomický přínos. Myslím si, že pro justici některé nástroje zůstanou použitelné i po konci pandemie.

Je na to ale státní správa vybavena?

Není. Státní správa i justice jsou v tomto ohledu poddimenzované, některé systémy jsou nevyhovující nebo zastaralé. Jsme limitováni právě vybavením. Každopádně tento nelehký stav v justici urychlil přesun k elektronizaci. Bylo to už nutné.

Musíte se v této době zaměřovat na jiné případy než dřív? Ubylo některých trestných činů?

Ze statistik to tak nevypadá. Je tam jediná výjimka – trestná činnost cizinců a trestná činnost spojená s turismem. Ale to je logické, když tady turisté nejsou. Jinak se trendy nijak nemění. Oproti roku 2019 je celkový počet nových případů o 15 % nižší. Ale do toho se také musí započítat novela trestního zákoníku, která posunula hranice minimální škody v majetkových trestných činech – nyní je deset tisíc korun.

Policie prošetřuje nákupy zdravotnických pomůcek

Jak je to s hospodářskou kriminalitou? Zaznamenali jste nárůst třeba v souvislosti s nákupy zdravotnických pomůcek?

Pokud jde o nákupy zdravotnických pomůcek, prošetřujeme v tuto chvíli značné množství obchodů. Začali jsme