Nejdříve se vrátí předškoláci a první stupeň, testovat se mají dvakrát týdně. Ve hře jsou roušky ve školkách

Nejdříve se do školy vrátí poslední ročníky školek, žáci prvního stupně nebo speciálních škol. Středoškoláci budou moci do škol docházet na konzultace v maximálně šestičlenných skupinkách. Ministerstvo školství prozradilo poslancům obrysy jízdního řádu návratu do škol. Kompletní plán má být hotov do konce týdne.