Navalnyj zahájil hladovku. Prý mu nic jiného nezbývá, když si chce zachránit alespoň jednu nohu

Nechce nic víc, než aby k němu pustili lékaře. „Tak co, ležím hladový, ale zatím s oběma nohama,“ napsal vězeň Navalnyj na svém Instagramu.

„Nemám k dispozici jiné metody boje,“ vysvětlil opoziční lídr Alexej Navalnyj, který si odpykává trest odnětí svobody v nápravné kolonii č. 2 ve Vladimirské oblasti, proč ode dneška přestává přijímat potravu. Hladovkou chce dosáhnout splnění podle něj zcela zákonného požadavku – není mu dobře, má bolesti a chce, aby ho vyšetřil jeho lékař.

„Proč vězni vyhlašují hladovku? Tahle otázka trápí pouze ty, kdo ve vězení nebyli. Zvenku to všechno vypadá složitě. Ale zevnitř je všechno jednoduché. Nemáš žádné jiné možnosti boje. Tak ji vyhlásíš…,“ napsal na svém účtu na Instagramu Navalnyj. Zdroj: navalny, Instagram

Opoziční lídr se písemně obrátil na velitele věznice, kterého informoval, že už tři týdny prosí o poskytnutí adekvátní lékařské pomoci. Potřebuje své léky i svého doktora. Bolí ho záda a noha. „Čert s ní, s pravou nohou, Alexandře Alexandroviči,“ napsal mimo jiné Navalnyj veliteli kolonie. „Nějak bych to zvládl s jednou. Ale o obě nohy přijít nechci. To by bylo nespravedlivé. Všichni mají dvě, a já bych neměl ani jednu.“

Jenže věznice v Pokrovu, v jejímž čele stojí Alexandr Alexandrovič Muchanov, mu zatím odmítá vyhovět. A to i poté, co se otevřeným dopisem, ve kterém požadují poskytnutí adekvátní lékařské pomoci Alexeji Navalnému , včetně možnosti návštěvy jeho lékaře, kterým je Alexej Barinov, obrátilo několik desítek ruských lékařů na prezidenta Vladimira Putina.

Podle ruských lékařů je možné, že současný stav Navalného