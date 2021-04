Komentář Jana Moláčka: Český statistický úřad se při sčítání občanů Česka ptá mimo jiné na jejich národnost. Odpověď není povinná, přesto právě tato otázka vyvolává největší vášně. Mnozí pokládají za důležité nejen to, co napíšou sami, ale také, co napíšou druzí. Objevily se výzvy k přihlášení se k romské, moravské či evropské národnosti, stejně jako tvrzení, že ta či ona národnost neexistuje.