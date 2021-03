Vizionář v zajetí krásy, otec chobotnice, paličatý pesimista. Vyšla důkladná monografie o Janu Kaplickém

Těžko chtít lepšího autora pro první komplexní monografii o Janu Kaplickém, než je Ivan Margolius, v britském exilu žijící architekt, teoretik designu a plodný publicista. S Kaplickým ho spojovalo osobní přátelství, pomohl mu ještě za jeho života uspořádat knihu Česká inspirace. Během deseti let psaní monografie vyzpovídal skoro každého, kdo má ke slavnému architektovi co říct.

Ještě v průběhu 90. let minulého století bylo jméno Jan Kaplický v Česku povědomé jen úzkému okruhu znalců architektury. V roce 2007 je znal skoro každý. Bohužel to nebylo díky nějaké mimořádné architektonické realizaci, ale naopak kvůli nerealizaci. Kaplický se zúčastnil soutěže o novou budovu Národní knihovny, a i když porušil pravidla stanovená v zadání, přesvědčil porotu, že by se měla realizovat právě jeho neobyčejná stavba, pro niž se ujal název „blob“ či lidověji „chobotnice“.

Když pro nic jiného, byl Kaplického návrh dobrý k tomu, že se snad vůbec poprvé po roce 1989 začala o architektuře bavit nejširší veřejnost. Odvážná až drzá stavba rozdělila Pražany na odpůrce, kteří nechápali, jak může něco takového stát na dohled od Pražského hradu, a na zastánce, kteří se těšili, že bude mít hlavní město konečně nějakou po všech stránkách výjimečnou stavbu.

Jak to bylo dál, ví každý. Kaplického blob byl narušením konzervativních hodnot a oko chobotnice namířené na Pražský hrad zasáhlo tam, kam možná i zasáhnout chtělo, jen důsledky byly zničující. Tehdejší prezident Klaus hrozil, že se připoutá k bagru, aby zabránil stavbě, zatímco primátor Bém provedl slavný veletoč od oslavování stavby k jejímu zatracení.

Čtenář knihy Ivana Margoliuse o Janu Kaplickém pochopí lépe, v čem mohl být zakopán pes. Kaplický byl