Shoda na podobě voleb se přiblížila. Klíčový výbor našel kompromis

Poslanci jsou blíž shodě na novém volebním systému. Ústavně právní výbor Sněmovny doporučil variantu, kterou navrhl šéf dolní komory Parlamentu Radek Vondráček – se čtrnácti kraji a automatickým rozdělením mandátů ve druhém skrutiniu. To chtěla i opozice.

Těsně před Velikonocemi se podařilo členům klíčového ústavně právního výboru najít kompromis na znění volebního zákona. Vládní i opoziční poslanci se domluvili na důležité novele, bez níž by po rozhodnutí Ústavního soudu prakticky nešlo uskutečnit sněmovní volby.

Výsledná dohoda v sobě kombinuje návrh poslance ODS Marka Bendy a také předsedy Sněmovny Vondráčka (ANO). Výbor dnes právě tento kompromis doporučil ke schválení. Návrh nyní putuje do 3. čtení ve Sněmovně, zvednout ruku pro něj musí i většina senátorů. To by ale neměl být problém, protože právě se Senátem je dohoda na tomto kroku již předjednána.

Novela zákona nově počítá s