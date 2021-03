Elektro na splátky, nebo s klasickou půjčkou?

Málokdo by si v dnešní době dokázal představit svůj život bez pračky. Často se ale stává, že pračka jen těsně přežije svou dvouletou záruční dobu a přestane fungovat v okamžik, kdy ji nejvíce potřebujete. Pokud zrovna nemáte dostatek peněz na koupi nové, nabízí se dvě varianty. Buď si ji koupíte na splátky přímo v obchodě, nebo si na ni klasicky půjčíte. Která varianta je lepší?

Nový spotřebič rychle na splátky, nebo půjčka od prověřeného poskytovatele?

Jestliže nemáte na nový spotřebič dostatek peněz, můžete sáhnout po půjčce nebo po nákupu na splátky. Pokud například novou pračku potřebujete co nejrychleji a dáváte přednost rychlému vyřízení na jednom místě, pak se vyplatí pořídit si spotřebič na splátky. Přijdete do prodejny nebo na e-shop, vyberete si preferovaný model a při placení snadno vyřídíte žádost o spotřebitelský úvěr. Celý proces by vám neměl zabrat déle než půl hodiny.

Rychlá půjčka pro vás bude dobrá volba v případě, že si chcete vybrat poskytovatele úvěru sami. Zároveň si můžete půjčit více peněz, než budete na pračku potřebovat, a použít je na další nákupy. Půjčku máte předem schválenou a do obchodu jdete už s penězi a jistotou, že si spotřebič můžete koupit. Jestli chcete ušetřit trochu času, bude pro vás ideální půjčka online, jejíž sjednání je velmi rychlé.

Třetina českých domácností nemá peníze na nečekaný výdaj

Nejen nefunkční pračka, ale v podstatě jakýkoliv nečekaný výdaj, dokáže třetině českých domácností pořádně zavařit. Vyplývá to z výzkumu Českého statistického úřadu. V případě, že se výdaj pohybuje kolem 10 000 korun, musí si vzít půjčku nebo potřebné věci nakoupit na splátky každý třetí Čech.

Větší spotřebiče, tedy lednice, pračka nebo třeba myčka, jsou přitom hned po zábavní elektronice nejčastější položkou, na kterou si Češi půjčují.

3 tipy na závěr