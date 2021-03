Notes: Zlá novina, premiére, vítězství se nám zase schovalo. Tak na Bělehrad!

Další předvolební průzkum ukazuje hnutí ANO jako poražence. Leč do podzimu daleko, to Korejci volí už teď, ve stínu sebevraždy a chromé kachny. A víte, že Srbsko rozdává vakcíny cizincům? Ale dejte pozor, než vyrazíte na Bělehrad! Snadné to nebude, ani když si obujete Satana. U úterního notesu vás vítá Magdalena Slezáková.

Nejdřív Kantar, teď i Median: další agentura pro výzkum veřejného mínění ukázala jako favority podzimních parlamentních voleb koalici Pirátů a Starostů. Čtrnáct dní starý volební model Kantaru (analyzoval ho tehdy Jan Tvrdoň) jim přiřkl 34 procenta. Model Medianu tak štědrý není, Pirátům se Starosty přiřkl 27,5 procenta.

Ale pořád je to o tři procenta víc než u hnutí ANO, které tak opět polyká hořkou pilulku druhého místa. Jsou i horší příčky (ČSSD o tom ví své), ale je to přece jen drobet nemilé, když jste sedm let cválali v čele a rádi byste dál řídili zemi jako firmu. Špatné zprávy pro Babiše, shrnuje to už v titulku své zprávy opět kolega Tvrdoň.

Z pupku Evropy spěchejme na Korejský poloostrov, protože tam budou volit už příští týden. Je to náramně napínavé a hraje se o hodně včetně budoucnosti vlády – což napovídá, že je řeč o volbách na Jihu, nikoli na Severu (tam se během voleb napíná leda šat nejvyššího vůdce, neboť Demokratická fronta Korejské strany práce mívá své jisté).

Jihokorejci totiž volí starosty svých dvou největších měst: Soulu a Pusanu. Přičemž starosta hlavního města je nejdůležitější politická funkce v zemi hned po prezidentovi a to, kdo zvítězí, určí budoucnost Jižní Koreje i nynějšího prezidenta Muna. Zdá se, že podobně jako Babišovo ANO nemá Mun veselé vyhlídky: hrozí mu, že z něj bude chromá kachna, píše ze Soulu Markéta Balková.

Když k tomu přidáte, že obojí volby jsou předčasné – protože starosta Pusanu skončil kvůli sexuálnímu obtěžování a starosta Soulu si po obvinění z téhož dokonce vzal život –, plus celostátní aféru kolem státních spekulací s pozemky v době, kdy je nedostupné bydlení větší hrozbou než zpupný a po zuby ozbrojený soused na Severu, je o drama postaráno.

A o drama nemají nouzi ani v Srbsku. Máte rádi hádanky? Jednu bych tu měla: Opilec mezi dvěma ploty, komíhá se tu na jednu stranu, tu na druhou, ale spíš na tu chatrnější a lže o mrtvých, kdo je to? Srbská vláda, říká epidemiolog Zoran Radovanović.

Možná jste už narazili na zprávy, že se do Srbska dá jet za vakcínou, že jich má na rozdávání a nabízí je cizincům. A třeba jste stejně jako já zbystřili, protože tak nějak tušíte, že se ještě načekáte, než na vás na naší rodné hroudě přijde řada. Pročež vězte, že zdání klame a že očkování v Srbsku vůbec nešlape jako hodinky. Máte srbský telefon? Srbskou adresu? A mohli by ho vidět?

Zhruba 1200 kilometrů na severozápad od Bělehradu se zas mračí německá kancléřka. Angele Merkelové dochází trpělivost s premiéry některých spolkových zemí, kteří chtějí rozvolňovat protiepidemická opatření. Opatrné kancléřce se to nezamlouvá a nárůst nakažených jí dává za pravdu. Epidemická mapa Institutu Roberta Kocha temně zrudla a roztržka Merkelové a zemských premiérů vře, hlásí z Berlína Pavel Polák.

Rudo je také v naší Poslanecké sněmovně, kde si komunisté postavili hlavu a kvůli deseti miliardám zvažují, že přestanou „fandit“ Babišově vládě. „Důsledky musí nést ten, kdo dohodu porušil,“ sdělil naší politické reportérce Hance Mazancové lídr KSČM Vojtěch Filip. Ostrá slova vystřelili také další straníci: „stabilní prvek nekorektního chování“, „ukončení tolerance bez zbytečných odkladů“ anebo půvabné „této vládě jsme úplně nevěřili nikdy, jen o trochu více než těm, které tuto zemi rozebíraly před ní“.

A ještě na dvě věci vás chci upozornit. Vlastně na tři: Janu Ciglerovou máme od víkendu v Minneapolisu. Zblízka tam sleduje klíčový soudní proces, který rozhodne, zda policista Derek Chauvin zavraždil George Floyda, jehož loňská násilná smrt roznítila ve Spojených státech masové protesty pod heslem Black Lives Matter.

Janinu první reportáž jste už mohli číst včera; dnes Jana popisuje mimo jiné působivý moment, kdy lidé před soudní budovou v 8.46 poklekli na jedno koleno. A klečeli 8 minut a 46 sekund, přesně tak dlouhou dobu, jakou Chauvin klečel na Floydově krku. Za pozornost zcela jistě stojí – to je ta druhá věc – také dnešní Studio N, které vás díky Janě a Filipu Titlbachovi přenese přímo do Minneapolisu.

A konečně věc třetí, poslední: četli jste už z naší Edice N Putinovy trolly finské novinářky Jessikky Aro? Autorku asi netřeba blíž představovat; všechny z vás, které její práce zajímá, srdečně zveme na nejnovější Debatu N, jejímž hostem bude pozítří, ve čtvrtek 1. dubna od 18.00, právě paní Aro. Veškeré potřebné informace včetně pozvánky najdete tady.

Zítra v tištěném Deníku N:

Špatné zprávy pro Babiše: Piráti a STAN dál vedou i podle Medianu

Nová mutace varuje před promořováním

KSČM může ukončit toleranci vlády

Na političky lidé útočí víc, odrazuje je to

Srbové vakcíny nechtějí, vláda očkuje cizince

Virus i spory premiérů v Německu sílí

Velký přehled: Jaké všechny varianty volebního systému jsou na stole

Jak na Aljašce provozují extrémní sport, při němž zahynul Petr Kellner?

Komentář: Rusko, Čína, Írán, KLDR a další se semkli. Začíná boj o pozice

Král šoku i po padesáti letech hraní řeší stejné předsudky

Obrazem: Kříže na Staroměstském náměstí dostávají jména

To je z úterního Notesu vše, vážení čtenáři. Jen ještě závěrem vězte, že kdybyste sháněli neotřelé sportovní boty na jaro, když už je teď venku dlouho světlo a vlaho, mám pro vás jeden tip: „Satan Shoes, Nike Air Max ‚97, 666 individuálně číslovaných párů, obsahuje jednu kapku lidské krve“.

Tato bota jménem Satan vás přijde na pouhých 1018 dolarů a dorazí v apartní krabici vyložené malbou muk pekelných – no nekupte to! Patronem čertovské obuvi je rapper Lil Nas X a autorem známá firma MSCHF, což je zkratka slova „mischief“, neplecha, a výmluvně dokládá, čím se tato firma zabývá (a baví).

Společnost Nike, jejíž design si vypůjčila, se však nesměje. U newyorského okresního soudu už leží její žaloba na MSCHF za porušení autorských práv a poškození značky. Satan holt není pro každého.