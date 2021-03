Špatné zprávy pro Babiše. Piráti a STAN vedou v preferencích i podle agentury Median

Do čela volebních preferencí se podle agentury Median vyhoupli Piráti a Starostové. Po výzkumech Kantaru jde tak o další agenturu, která sleduje oslabování hnutí ANO a naopak významný nárůst podpory pro jednu z opozičních koalic.

Koalice Pirátů se Starosty by v březnu vyhrála volby do Poslanecké sněmovny se ziskem 27,5 procenta hlasů. Ukazují to data z volebního modelu agentury Median. Podle výzkumníků se liberální opoziční koalici podařilo za minulý měsíc posílit o tři procentní body.

Na druhé místo by tak Piráti se Starosty odsunuli hnutí ANO. To podle Medianu v únoru v preferencích stále vedlo, hlas by mu dalo 26,5 procenta lidí. V březnu ale přišlo o další voliče, aktuálně jeho podpora dosahuje hranice 24,5 procenta hlasů.

Aktuální výzkum částečně kopíruje data agentury Kantar CZ, podle jejíchž dvou posledních měření Piráti a STAN také předstihli dosavadního politického hegemona Česka.

Dnešní volební model agentury Median je prvním měřením této instituce za posledních