I po padesáti letech hraní se král šoku Alice Cooper potkává se stále stejnými předsudky

Půl století od hitu I’m Eighteen, který jej proslavil, respektive třicet let od vydání jeho v Čechách nejznámějšího alba Hey Stoopid, přichází americký zpěvák Alice Cooper s novinkou, na níž se vrací do rodného Detroitu. A to nejen tematicky, ale i přihlášením se ke kořenům v podobě tamní rockové scény přelomu šedesátých a sedmdesátých let, jež je dodnes synonymem pro termín „garážový rock“ a jejíž nahrávky svojí syrovostí předznamenaly pozdější punkovou horečku.