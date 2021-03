Babiš stojí před otázkou: Budeme poslední v očkování, nebo nám přijde o 70 tisíc vakcín méně

Velvyslanci se v Bruselu zatím nedohodli na rozdělení deseti milionů vakcín Pfizer/BioNTech. Jednání podle zdroje Deníku N zablokovaly Česko, Rakousko a Slovinsko. Česko by podle stávajícího plánu mělo dostat navíc zhruba 70 tisíc vakcín. Jenže státy, které objednaly méně dávek než ČR, by v rámci tohoto dorovnání dostaly mnohem víc a všechny by Česko do konce června v podílu proočkovanosti předstihly. Kdyby se oněch deset milionů rozdělilo striktně podle počtu obyvatel, Česko by na dno statistik nespadlo. V absolutních číslech by ale přišlo o 70 tisíc dávek, a navíc by zablokovalo solidaritu vůči ostatním zemím.