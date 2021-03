Notes: Kellnerovy vzestupy a pád, odzbrojený Puškin a opět „průplavný“ Suez

Na veřejnosti se ukazoval výjimečně, soukromí si přísně střežil, jeho veřejné fotografie by se daly spočítat na prstech. Přesto dnešní zpráva o úmrtí nejbohatšího Čecha Petra Kellnera minula jen málokoho. Osudným se mu stal pád vrtulníku na Aljašce, který jej přepravoval na adrenalinové lyžování. Kromě Kellnera zemřeli při nehodě ještě další čtyři lidé. Jediným přeživším je fotograf a bývalý desetinásobný mistr České republiky ve snowboardingu David Horváth.

Jak k havárii vrtulníku na ledovci Knik došlo, zatím není známo. Jasné však je, že oblast je pro malá letadla zrádná a nehod tam již bylo několik. Navíc typ vrtulníku, ve kterém „heliskiingáři“ letěli, eviduje za 40 let stovky incidentů – k neblahé statistice ale přispívá to, že vrtulník bývá nasazován v extrémních podmínkách. Více o nehostinném terénu, typu vrtulníku i nehodách na Aljašce píše Jan Wirnitzer.

A proč parta na Aljašku vůbec letěla? Vydali se za heliskiingem – extrémním sportem, kdy lyžaře na vrchol dopraví vrtulník – dolů sjedou prašanem, kde na ně pilot zase počká. Průvodci i piloti musejí být zkušení – ti kteří byli s Kellnerem a spol. – zkušení byli. Co se tedy mohlo stát? „Stále se pečlivě sleduje počasí, mají na to v rámci heliskiingu velmi sofistikovaný systém, který pomůže průvodcům v rozhodování, co a kdy se bude dělat. Obecně ale platí, že se prostě nesmí vletět do mraků, létá se takzvaně na oči, pilot musí perfektně vidět. A hlídá si to,“ vysvětluje český heliskiingový průvodce.

Dravec s predátorským instinktem

Vládce PPF vybudoval byznys jako žádný jiný Čech. Eliška Hradilková Bártová ukazuje spleť jeho téměř čtyř stovek firem ve více než 30 zemích světa v unikátních vizualizacích. „Petr Kellner je dravec s predátorským instinktem, který má rád peníze, a právě touha po rychlém zisku stála za jeho rozhodnutím začít podnikat na Východě, kde neplatí demokratická pravidla, neexistuje svobodný trh a kam se konkurence bojí,“ popsal jeden ze zdrojů, jaký Kellner byl a co ho přivedlo k úspěchu.

Kellner měl nesporný vliv také v politice, ačkoliv do ní nikdy nevstoupil. Byl nejvýznamnějším sponzorem Institutu Václava Klause, koupil nejsledovanější televizi v zemi TV Nova a také měl byznys v Číně, jejíž vliv je nejen v České republice politickým tématem prvního řádu. Kellner své osobní a politické postoje nikdy neprezentoval. V roce 2019 ve výroční zprávě ale prozradil, jaké jsou jeho hodnoty: svoboda, pracovitost, podnikavost a úcta k tradicím. Více o Kellnerově (ne)vstupování do politiky píše duo Honza Moláček a Jan Tvrdoň.

A po pietě a prvotním šoku z tragické události přichází „porcování impéria“, které miliardář vybudoval. Kdo převezme otěže jeho byznysu, zatím ale ani zdaleka není jasné. Kartami navíc může významně zamíchat velmi specifická rodinná situace u Kellnerů – dcera Anna má dlouhodobý vztah s dalším miliardářem Danielem Křetínským. „Všichni nyní vědí, že Křetínský má logicky výhodu, a půjdou mu na ruku. Je to jedno, za jak dlouho to nastane, ale je to jednoduchá úvaha, která se nabízí,“ myslí si jeden z lidí, kteří byli Kellnerovi na blízku. „Není možné, aby to nevyhrál Dan.“ A přesně o takový vývoj by zesnulý miliardář stál nejméně. O „porcování medvěda“ a o tom, jak se začnou nad „impériem slétat supi“, více píší Eliška Hradilková Bártová a Michal Tomeš.

Od tragédie k Dukovanům

Na co se bude Česko ptát čtyř zájemců o dostavbu Dukovan, se nejspíš jen tak nedozvíme. Bezpečnostní dotazník bude neveřejný. Otázky i odpovědi jsou podle multiministra Havlíčka obchodním tajemstvím. A ti, kteří dostanou dotazník, zároveň dostanou i část projektové dokumentace, což se nelíbí nejen opozici, ale i zmocněnci pro jádro Jaroslavu Mílovi… tedy nelíbilo.

Havlíček totiž navrhl Míla z postu zmocněnce odvolat. A podle Mílových slov bylo jeho jediným prohřeškem právě odmítnutí rozesílání celé dokumentace k dostavbě jaderné elektrárny. O svém odchodu se dozvěděl z České televize. Agenda stavby nového bloku ze zmocněnce nyní přejde pod jeden z Havlíčkových resortů – ministerstvo průmyslu a obchodu.

Chaos v protipandemických opatření není jen doménou Česka. V rámci proticovidových opatření v Belgii zavřeli školy a zrušili vyučování úplně – žádná distanční výuka se konat nebude. „Rozhodnutí, zda školy nechat, či nenechat otevřené, se totiž v zemi se třemi samosprávami, třemi oficiálními jazyky a třemi ministry školství sepisovalo narychlo a ve stresu… a chybka se vloudila…, děti tak budou mít do 18. dubna velikonoční prázdniny.“ Naštěstí IKEA zůstala otevřená.

V americkém městě Minneapolis začal proces s policistou Derekem Chauvinem obviněným z vraždy Afroameričana George Floyda. Na tom, jak dopadne, může záviset nejbližší osud Minneapolisu a dalších měst. Všichni, s kým naše reportérka Jana Ciglerová na místě hovořila, se shodli na jedné věci: pokud porota neuzná Chauvina vinným, v Minneapolisu propukne stejné peklo jako vloni.

Doba koronavirová kultuře nepřeje. Pražská divadla se proto spojila v projektu Brejlando a nabízí divadelní zážitky ve virtuální realitě. Divadlo v celých 360 stupních, s perfektním zvukem a obrazem si můžete užít ve svém obýváku. A projekt nemá být jen nějaká dočasná náhrada za uzavřená divadla, má se stát nedílnou součástí kulturního vyžití. Více o tom, jak si můžete k sobě do obýváku pustit herce Čtvrníčka nebo herečku Plodkovou, najdete v článku Vojtěcha Ryndy.

Policie odvolala pátrání po jelenovi Puškinovi. Ten loni v listopadu v okolí Horní Plané odcizil myslivcovi zbraň a utekl s ní do lesa. Kulovnice se nyní našla u Boletic, kde ji jelen shodil i s parožím.

Suezský průplav je opět průplavný! Uvázlou loď Ever Given, která klíčový koridor týden blokovala, se podařilo vyprostit. Na proplutí už ve frontě čeká zhruba 450 dalších plavidel.

Vláda schválila vrácení pěti miliard korun ministerstvu obrany, oznámil šéf resortu Metnar. Zpráva nejspíše ale nepotěšila komunisty, kteří podpořili menšinovou vládu premiéra Babiše právě výměnou za armádní škrty ve výši 10 miliard.

Ruští lékaři vyzvali prezidenta Vladimira Putina k poskytnutí zdravotní pomoci vězněnému opozičníkovi Alexeji Navalnému. Ten má trpět silnými bolestmi zad. Navalnyj navíc dostal ve vězení už deset napomenutí – jedno například za to, že vstal z postele o 10 minut dříve. Hrozí mu proto kárná cela… kde jsou podmínky blízké mučení.